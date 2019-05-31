СЕГОДНЯ 07:32 2019-05-31T07:54:15+03:00

Путин и Абэ встретятся 29 июня на полях саммита G20 в Осаке Фото: REUTERS

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Японии

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Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ встретятся 29 июня, в субботу, на полях саммита Большой двадцатки в Осаке. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сверили часы по вопросам развития наших отношений во всех областях в рамках подготовки очередной встречи Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке 29 июня", - приводит ТАСС его слова после встречи со своим японским коллегой Таро Коно.

По словам Лаврова, в рамках подготовки к встрече лидеров министры иностранных дел и обороны России и Японии формате "два плюс два" в четверг, 30 мая, также подробно обсудили урегулирование конфликтов и развитие внешнеполитического сотрудничества.

Саммит Большой двадцатки состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ходе переговоров Путина и Абе, которые состоялись 22 января, немало внимания было уделено обсуждению перспектив заключения мирного договора между Москвой и Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU