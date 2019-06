Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Дуб "дружбы" Дональда Трампа и Эммануэля Макрона погиб. Деревце, высаженное президентами США и Франции в саду Белого дома в апреле 2018 года, не прижилось.

Как пишет газета Le Figaro, сейчас на лужайке у резиденции главы Соединенных Штатов, на том месте, куда высадили дуб, ровный газон.

Саженец четы Макронов привезли к их визиту в Вашингтон. Дерево доставили из леса французского департамента Эн, где во время первой мировой войны погибли тысячи американских морских пехотинцев.

Дуб должен был символизировать крепкие отношений между Парижем и Вашингтоном, но сильно пострадал из-за длительного карантина, установленного Минсельхозом США. В итоге, после высадки в почву саженец не смог прижиться и погиб.

Напомним, как сообщал сайт «КП», в 2018 году внимательные журналисты обнаружили исчезновение молодого дуба, посаженного Макроном и Трампом в саду Белого дома несколькими днями ранее. Вместо дерева на лужайке перед резиденцией американского лидера красовалось пятно из желтой засохшей травы. Позже стало известно, что саженец был выкопан и отправлен на фитосанитарный карантин.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили саженец дуба в саду Белого дома. 100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. https://t.co/AUdVncaKRN