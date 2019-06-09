Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах

СЕГОДНЯ 00:36 2019-06-09T00:36:18+03:00

В российских школах в ближайшее время не будут вводить новые предметы Фото: Архив "КП"

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В российских школах не будут вводить уроки семейных ценностей. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

Ведомство прокомментировало заявление уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) детский омбудсмен сообщила, что Минпросвещения до второго квартала 2019 года примет решение о введении в школах уроков семейных ценностей в рамках Десятилетия детства.

"Минпросвещения России рассматривает актуальные для российского образования инициативы в установленном порядке. На текущий момент нововведения, касаемые внедрения новых предметов, не планируются", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в мае 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил в России 2018-2027 годы «Десятилетием детства». В июле прошлого года правительство решило создать координационный совет по проведению Десятилетия детства в нашей стране. Он должен обеспечить согласованные действия органов государственной власти, общественных объединений и организаций при реализации плана основных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU