2019-06-09T23:23:51+03:00
Общество

Хабенский высказался о задержании Голунова на "Кинотавре"

Заслуженный артист России посвятил ситуации несколько слов на открытии
Артур ГАРЬКЕ
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Константин Хабенский сказал несколько слов о случившимся на открытии фестиваля.Константин Хабенский сказал несколько слов о случившимся на открытии фестиваля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Заслуженный артист России Константин Хабенский высказался о задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова. На церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи председатель жюри основного конкурса сказал пару слов о том, что думает об этой ситуации.

- Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя. Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля, - сказал со сцены Хабенский и отметил, что "Кинотавр" для поклонников был и остается "живым, непричесанным, шершавым и непредсказуемым".

По мнению Хабенского, и Голунова преследуют как "неудобного", за то, что "пытается говорить правду".

Напомним о деле Голунова. Днем 6 июня корреспондента задержали на Цветном бульваре в Москве. Журналиста обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Сам Голунов вину отрицает и говорит, что обнаруженные у него запрещенные вещества ему подбросили.

Накануне открытия "Кинотавра" как раз состоялось заседание суда об избрании корреспонденту меры пресечения. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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