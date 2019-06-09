Хабенский высказался о задержании Голунова на "Кинотавре"
Заслуженный артист России Константин Хабенский высказался о задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова. На церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи председатель жюри основного конкурса сказал пару слов о том, что думает об этой ситуации.
- Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя. Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля, - сказал со сцены Хабенский и отметил, что "Кинотавр" для поклонников был и остается "живым, непричесанным, шершавым и непредсказуемым".
По мнению Хабенского, и Голунова преследуют как "неудобного", за то, что "пытается говорить правду".
Напомним о деле Голунова. Днем 6 июня корреспондента задержали на Цветном бульваре в Москве. Журналиста обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Сам Голунов вину отрицает и говорит, что обнаруженные у него запрещенные вещества ему подбросили.
Накануне открытия "Кинотавра" как раз состоялось заседание суда об избрании корреспонденту меры пресечения. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест.
ИСТОЧНИК KP.RU