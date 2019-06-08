2019-06-08T20:32:35+03:00
Общество

Дело Ивана Голунова: Врачи не нашли у журналиста тяжелых травм

Корреспондента обвиняют в наркоторговле, однако информации об этом деле крайне мало
Антон Власов
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Иван ГолуновИван ГолуновФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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ПОЧЕМУ ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ?

В субботу днем журналиста «Медузы» Ивана Голунова привезли в 71-ю московскую больницу. Как рассказали правозащитники, ему стало плохо в полиции – врачи подозревали у него сотрясение мозга и перелом ребер.

- У Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Нужны рентген и госпитализация, - сказал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.

Позже правозащитники заверили, что Голунову сделали МРТ, его осмотрел терапевт.

В больнице у журналиста не нашли тяжелых травм.

- Всё, что мы обнаружили, это ссадины на спине и гематома левой скуловой области, и по протоколу мы делаем введение противостолбнячной сыворотки, потому что он не привит. Дальнейшие обследования не нужны, - рассказал главный врач Александр Мясников.

КАК ЗАДЕРЖАЛИ?

Что же случилось с Иваном Голуновым? Его задержала полиция днем 6 июня на Цветном бульваре. После личного досмотра и обыска квартиры у него якобы нашли кокаин и мефедрон. Журналиста обвиняют в производстве и торговле наркотиками.

- При личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом. По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта изъятое при личном досмотре является наркотическим средством, – метилэфедроном, массой около 4 граммов, - говорится на сайте МВД.

Ивана Голунова задержала полиция днем 6 июня на Цветном бульваре. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ивана Голунова задержала полиция днем 6 июня на Цветном бульваре.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но пока делать выводы о вине журналиста рано. Как отмечают эксперты, информации об этом дело крайне мало и данные от полиции поступают противоречивые. По их мнению, вопросов больше, чем ответов.

Вокруг задержания корреспондента развернулся скандал. Особенно после того, как на сайте МВД выложили фото домашней нарколаборатории. Якобы снимки сделали в квартире Голунова. Но после в полиции объяснили, что допустили ошибку: из квартиры Голунова был только один снимок, остальные кадры имели отношение к делу против группировки наркоторговцев.

Опять же, как отмечают эксперты, эти доказательства выглядят очень неубедительно.

Сам Голунов вину отрицает и говорит, что запрещенные вещества ему подбросили. Эту версию поддержали и его коллеги. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что журналиста могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

«ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Журналиста «Медузы» до госпитализации в изоляторе временного содержания навестили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Они осмотрели его на наличие побоев.

- Телесные повреждения, зафиксированные визуально, только многочисленные ссадины и царапины в районе верхней левой части спины, каких-либо синяков у него не проявилось, мы специально осмотрели его повторно и пришли к выводу, что следы побоев отсутствуют. Также мы не увидели каких-либо глубоких следов от наручников, - сказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

При этом замглавы ОНК Ева Меркачева рассказала, что Голунов пожаловался на грубые действия полиции в момент задержания.

- Он сказал, что полицейский ударил его два раза кулаком по голове. Но вчера гематомы не увидели. Другой полицейский, по его словам, наступил ему на грудь, - сказала Меркачева.

Но в МВД отвергли обвинения в избиении задержанного и в фальсификациях дела. Теперь Следствие просит Никулинский суд Москвы заключить Голунова под стражу.

Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Также за скандальной историей следит московский омбудсмен Татьяна Потяева и советник президента РФ Антон Кобяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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