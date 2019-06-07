СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-07T12:36:07+03:00

В Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержан журналист Фото: Тимур ХАНОВ

При личном досмотре у него было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом

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Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в сбыте наркотиков задержали 36-летнего жителя столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Кроме того, как отметили в ведомстве, полицейские по месту проживания задержанного обнаружили еще три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. «Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном, массой около 4 граммов», - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

В МВД уточнили, что мужчина является корреспондентом одного из СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU