2019-06-10T07:34:46+03:00
Лето в городе

Погода в Москве на 10 июня 2019 года: гроза, град и сильный ветер

В Гидрометцентре рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 10 июня 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В столице ожидается гроза с градомВ столице ожидается гроза с градомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 10 июня 2019 года будет облачной с прояснениями. В начале новой неделе в столице все еще аномально жарко - днем столбики термометров поднимутся до 26..28 градусов тепла, но при этом дождливо.

По области в понедельник ожидается лишь небольшой, кратковременный дождь, а вот в самой Москве пройдет ливень. Также в отдельных районах города возможны выпадение осадков в виде града и гроза.

Ветер довольно сильный. Потоки западного направления разгонятся до 5-10 метров в секунду, а временами скорость порывов может достигать даже 12-17 м/с. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, сохраняется на уровне 753 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что единственный относительно прохладным днем на неделе станет четверг. В остальные дни в Москве будет по-прежнему очень жарко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Данные клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе
Несколько крупных технологических компаний запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei
Орешкин: Предложенный премьером Японии план сотрудничества с Россией «показал конкретные результаты»
Жертвами обвала на китайской шахте стали девять человек
Киев обеспокоен ситуацией в Молдавии
Два бойца ВСУ подорвались на минах в Донбассе
В Роструде напомнили, что началась сокращённая рабочая неделя
Британии пригрозили дефолтом, если страна не заплатит ЕС $50 млрд отступных
НАТО: Цель учений на Балтике – показать, что Альянс может защитить себя от любого противника
Команда «Феррари» подала апелляцию на штраф своего пилота «Формулы-1» Феттеля
Киану Ривз объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077
Власти Солсбери хотят выкупить дом Скрипаля
Глава МВФ: Торговые войны между странами угрожают мировой экономике
ЕС признал новое правительство Молдавии и заявил о готовности с ним работать
Источник в епархии: Алтушкин и Козицын заявили, что «храм будет либо в сквере, либо нигде»
По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело
Горбачёв признался, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»
Лепс сожалеет, что отменили выступление «Машины времени» на концерте в День России
США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций
В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о готовности занять пост премьера Украины