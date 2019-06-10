Погода в Москве на 10 июня 2019 года: гроза, град и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-10T07:34:46+03:00

В Гидрометцентре рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 10 июня 2019 года

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Погода в Москве на 10 июня 2019 года будет облачной с прояснениями. В начале новой неделе в столице все еще аномально жарко - днем столбики термометров поднимутся до 26..28 градусов тепла, но при этом дождливо.

По области в понедельник ожидается лишь небольшой, кратковременный дождь, а вот в самой Москве пройдет ливень. Также в отдельных районах города возможны выпадение осадков в виде града и гроза.

Ветер довольно сильный. Потоки западного направления разгонятся до 5-10 метров в секунду, а временами скорость порывов может достигать даже 12-17 м/с. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, сохраняется на уровне 753 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что единственный относительно прохладным днем на неделе станет четверг. В остальные дни в Москве будет по-прежнему очень жарко.

ИСТОЧНИК KP.RU