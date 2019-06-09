Погода в Москве 9 – 16 июня: Жара в Москве сделает перерыв на день. И вернется!

После жарких выходных начинается горячая рабочая неделя – не в смысле стахановских усилий, а просто по погоде – судя по прогнозу Гидрометцентра России на 9 – 16 июня. В выходные зной стоял балансировал на грани рекордов за все 140 лет метеонаблюдений. В субботу солнце раскалило воздух до +31,6 градуса в мегаполисе и до +31,8 градуса в Подмосковье (главной “сковородкой” области стал Клин). А максимум для этого дня +32,4 градуса – чуть-чуть не дотянули.

В воскресенье метеостанции зафиксировали +30,6 градуса. При том, что рекорд для 9 июня держится 70 лет, с 1948 года, +32,1 градуса.

Виновник пекла – гигантский антициклон, который накрыл всю европейскую часть России и Скандинавию. И если в Москве температура подбирается вплотную к историческим максимумам, то в Санкт-Петербурге, Архангельске, Петрозаводске, Вологде и Костроме зашкаливает за них. В Архангельске, который немногим южнее Полярного круга, в выходные +31,5. Жарче, чем в Москве и даже Анапе!

Что дальше?

В понедельник, 10 июня, Гидрометцентр России снова обещает 30-градусную жару – но с грозами, сильными ливнями и даже градом. Не забудьте зоны, даже если небо с утра будет ясным!

Во вторник, а также в среду, праздничный выходной по случаю Дня России, сухо и солнечно, и привычное уже пекло до +31 градуса. И опять очень близко к температурным рекордам. Пока максимум для 11 июня +31,3 градуса, для 12 июня +30,8 (оба установлены в 1998 году, 20 лет назад начало лето тоже было знойным).

В четверг, 13 июня, утомленные солнцем москвичи переведут дух. Через Московскую область пройдет холодный атмосферный фронт циклона, принесет дожди и понижение температуры до +19...+24 градусов, а небо затянет облаками.

Но прохлада придет ненадолго, всего на день. В пятницу и в выходные, 14 – 16 июня, снова жара, хоть и не столь аномальная, как сейчас, +28...+29 градусов.

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