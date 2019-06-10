2019-06-10T11:25:09+03:00
Экономика

Глава АРБ рассказал, кому выгодна утечка данных 900 тысяч банковских клиентов

Эксперт предположил, что прекратить хакерские атаки на финансовые учреждения невозможно
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Данные клиентов трех российских банков оказались в открытом доступеДанные клиентов трех российских банков оказались в открытом доступеФото: REUTERS
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От атаки хакеров не застрахована ни одна финансово-кредитная организация. Так президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян прокомментировал информацию о том, что данные порядка 900 тысяч клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе. Эксперт подчеркнул, что во всех учреждениях система безопасности находится на высоком уровне.

«Думаю, что система безопасности достаточно профессиональная, а хакеры совершенствуют свою работу. Думаю, что их противостояние со службой безопасности будет происходить постоянно. Это неизбежно, это как борьба вирусов в организме. 900 тысяч данных – это очень много, но и банки сами по себе крупные. Такого рода издержки свойственны любому банку», - цитирует слова Тосуняна ИА НСН.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в открытом доступе появились личные данные банковских клиентов: имена, адреса и телефоны, в некоторых случая даже паспортные данные россиян. Вся эта информация собиралась несколько лет назад, однако часть до сих пор остается актуальной.

Сообщается, что большая часть попавший в открытый доступ информации относится к жителям Северо-Западного федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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