Данные клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-10T07:24:09+03:00

Всего было обнаружено две утечки, которые затронули интересы около 900 тысяч граждан

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Личные данные около 900 тысяч клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе. Утечки произошли примерно в конце мая.

Информация собиралась еще несколько лет назад, однако большая ее часть все еще актуальна. Речь идет об именах, телефонах, сведениях о месте работы и паспортных данных.

Первая база данных доступна всем желающим по крайней мере с конца прошлого месяца. Практически вся информация в ней относится к жителям Северо-Западного федерального округа. При этом многие телефонные номера все еще действуют. Сотрудникам издания "Ъ" даже удалось дозвониться до нескольких людей, которые подтвердили, что брали кредиты в определенных банках. Вторая база содержит личную информацию о 800 тысячах граждан и датируется 2013 годом.

Стоит отметить, что в открытом доступе оказались данные не только простых работников частных компаний, но и личные сведения порядка 500 сотрудников МВД и 40 человек из Федеральной службы безопасности. В нескольких банках уже пообещали провести проверку актуальности и достоверности указанной выше информации.

Сайт kp.ru писал о том, что Роскомнадзор получил сведения об утечке данных 49 миллионов пользователей Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU