Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженого

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-10T11:38:40+03:00

В ведомстве рассказали, что не так с дешевым лакомством, и как определить некачественную продукцию

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С наступлением лета и приходом аномальной жары мороженое стало еще популярнее. Роспотребнадзор решил дать несколько полезных советов по выбору этого лакомства, чтобы каждый легко мог отличить качественную продукцию от плохой.

Так, оказалось, что если в мороженое входят натуральные стабилизаторы и загустители, например, альгинат натрия (Е401), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), камедь тары (Е417), ксантановая камедь (Е415), пектин (Е440), желатин и другие, то в этом нет ничего страшного. Все они помогают продукту держать нужную форму.

А вот вес мороженого обязательно должен быть указан в граммах, а не в миллилитрах. Также на этикетке должно быть указано, есть ли в составе растительные жиры. Их использование позволяет делать лакомство значительно дешевле, правда на смену сливкам в этом случае часто приходит пальмовое масло.

Также стоит проверить, есть ли в составе заменитель молочного жира. Такое мороженое не может называться "молочным", "сливочным" или "пломбиром".

Определить же качество холодного лакомства позволит равномерный цвет, плотная консистенция и отсутствие белого налета. Мороженое должно легко откалываться и быть не деформированным. Также нежелательно наличие кристалликов льда на продукте, сообщили в Роспотребнадзоре.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ведомстве дали также несколько советов по тому, как справиться с жарой.

ИСТОЧНИК KP.RU