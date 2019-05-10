Роспотребнадзор рассказал россиянам, как справиться с аномальной жарой

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-10T10:36:26+03:00

Во многих регионах наблюдается повышенная температура, которая может негативно сказаться на самочувствии людей

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В ряде российских регионов установилась аномально жаркая погода - температура воздуха значительно превышает многолетние средние значения для данного месяца. Такие изменения могут негативно сказываться на самочувствии людей и способствовать обострению хронических заболеваний.

Во избежание перегрева Роспотребнадзор советует максимально снизить физические нагрузки, обеспечить проветривание помещений и ограничить пребывание на улице. Если же из дома все же пришлось выйти, то стоит отдавать предпочтения легкой одежде из натуральных и светлых тканей, а при посещении мест массового скопления людей, выбирать те, где установлены кондиционеры.

В питании себя лучше также ограничить. В жаркие дни не стоит употреблять жирную пищу, а потребление мяса нужно свести к минимуму, заменив его рыбой, морепродуктами, фруктами и овощами. При этом наслаждаться трапезой желательно утром и вечером, а не в самое жаркое время дня. Обязательным является и употребление большого количества жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисло-молочных напитков, но никак не газировки, энергетиков и алкоголя.

Ранее сайт kp.ru также публиковал семь небанальных советов, как спастись от жары.

ИСТОЧНИК KP.RU