Иран не отправлял заявку России на поставки С-400

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-10T12:33:35+03:00

Ранее в прессе появилась информация о том, что Москва отказала Тегерану в заключении сделки на покупку ЗРС

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Тегеран не направлял никаких заявок Москве по вопросу закупок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», поскольку не видит в этом необходимости. Соответствующие заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, отметив, что иранские учёные разработали собственные системы.

"Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400, сейчас не чувствуем необходимости в этих комплексах, наших учёные разработали собственные системы, которые не уступают им", - сообщил представитель иранского МИД.

Напомним, в мае Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Тегеран обратился к Москве с просьбой продажи С-400, но сделка была отклонена из-за позиции России, которая, по данным агентства, заявила, что это приведет к большему обострению ситуацию на Ближнем Востоке. Позже российский источник сообщил Интерфаксу, что Москва не получала никаких заявок от Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU