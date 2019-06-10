Visa: Траты россиян за границей летом увеличатся на 7%

СЕГОДНЯ 18:50 2019-06-10T18:50:55+03:00

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Суммарные траты россиян за границей этим летом увеличатся на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой прогноз представила международная платежная система Visa.

«По оценке компании, ожидается, что этим летом объем трат россиян по картам Visa за рубежом, включая снятие наличных, увеличится на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество используемых за границей карт тоже вырастет, примерно на 10%», - говорится в прогнозе платежной системе.

По прогнозам, держатели 2,3 миллиона карт Visa в среднем за поездку будут пользоваться одной картой около 11 раз, суммарные расходы по ней составят 826 долларов.

Прогноз международной платежной системы был составлен на основе анализа трат по российским картам Visa за границей в период с июня по август за период с 2015 по 2018 год.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об исследовании, согласно которому 46% россиян готовы потратить до 40 тысяч рублей, 32% - от 40 до 60 тысяч рублей; 14% - от 60 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU