Расходы российских туристов: на отпуск готовы потратить до 40 тысяч рублей

Как любят отдыхать российские туристы? И сколько у них (то есть у нас с вами) денег на путешествия? Эксперты аналитического центра НАФИ опубликовали обзор «Рынок туристических услуг: потребительское поведение и планы россиян». "КП" изучила документ и выбрала из него самые интересные и показательные цифры.

НА ОТПУСК - 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В такую сумму планируют уложиться как большинство любители заграничных вояжей, так и те, кто предпочитает отечественные курорты. Речь идет про максимальные расходы на одного человека, включая дорогу, проживание, питание. Но все же соотношение разное.

Среди тех, кто полетит за границу:

46% участников исследования готовы потратить до 40 тысяч рублей;

32% - от 40 до 60 тысяч рублей;

14% - от 60 до 100 тысяч рублей.

...а если выберут отечественные курорты:

73% хотят уложиться в сумму до 40 тысяч рублей;

20% - от 40 до 60 тысяч рублей;

5% - от 60 до 100 тысяч рублей.

ПЛЯЖИ НАШЕ ВСЕ

И без исследований не секрет, что милее всего отпускникам пляжи и теплое море. А если в цифрах:

34% туристов предпочитают пляжный отдых;

29% - отдых дома;

25% - дачу;

23% - походы, лыжи, сноуборд и другой активный отдых.

20% - экскурсии и другой познавательные отдых.

В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Тоже ожидаемый результат: больше всего путешествуют жители Москвы и Санкт-Петербурга. И зарплаты в столицах выше, и авиарейсов в российские города и за границу больше.

38% москвичей и петербуржцев сказали, что за последний год путешествовали по России или отдыхали на отечественных курортах. В городах-миллионниках утвердительно ответили 31% участников исследования. В маленьких городках (с населением до 50 тысяч человек) путешествуют по стране лишь 21% жителей.

С выездами за границу картина похожая. В Москве и Санкт-Петербурге 25% опрошенных съездили за рубеж за последний год. А в небольших городках - всего 9%.