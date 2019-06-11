Считавшаяся пропавшей картина да Винчи может находиться на яхте саудовского принца

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-11T10:16:42+03:00

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Считавшаяся пропавшей работа Леонардо да Винчи находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Об этом сообщил портал Artnet , который пишет на тему искусства.

Напомним, два года картину "Спаситель мира" Леонардо да Винчи продали частному лицу на аукционе за рекордные 450 миллионов долларов. После этого она долгое время считалась пропавшей.

Как сообщало издание New York Times, лот приобрел приятель Мухаммеда бен Салмана саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Через некоторое время аукционный дом Christie's назвал покупателем картины департамент культуры и туризма Абу-Даби. Музей Лувра в Абу-Даби сообщил, что произведение искусства можно будет оценить у них, но затем в СМИ появилась информация, что работа утрачена и никто не знает, где она.

Artnet отмечает со ссылкой на свои источники, что "Спаситель мира" находится на яхте Serene, принадлежащей принадлежащей принцу. Ожидается, что работа позже будет перемещена в масштабный культурный центр Саудовской Аравии в районе города Аль-Ула.

ИСТОЧНИК KP.RU