Главы Китая и США могут провести рабочий ужин на саммите "двадцатки" в Осаке

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-11T10:37:14+03:00

При этом Дональд Трамп ранее заявил, что США введет дополнительные пошлины на китайские товары, если лидер КНР не приедет на заседание G20

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Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести рабочий ужин на саммите "двадцатки" в Осаке 28-29 июня.

"Это будет, по сути, повторением саммита в Аргентине в декабре прошлого года", - пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

При этом накануне Трамп заявил в интервью телекомпании CNBC, что Вашингтон оперативно введет дополнительные пошлины на товары из КНР, если глава КНР не появится на саммите G20.

Напомним, 10 мая США вновь повысили с 10% до 25% пошлины в отношении китайской продукции на 200 млрд долларов. Американский лидер поручил повысить пошлины на продукцию из Китая еще на 300 млрд долларов. Вашингтон заявляет, что Пекин не выполняет договоренности, достигнутые в ходе торговых переговоров. Ответным шагом Китая стали принятые с 1 июня пошлины в отношении больше пяти тысяч американских товаров на 60 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU