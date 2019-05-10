2019-05-10T11:06:46+03:00
В мире

Пекин готовит жёсткий ответ на увеличение американцами пошлин на ввоз китайских товаров

Между США и КНР — новый виток экономических войн
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Вашингтон поднял ввозные пошлины сразу на 5700 наименований всевозможного ширпотреба из ПоднебеснойВашингтон поднял ввозные пошлины сразу на 5700 наименований всевозможного ширпотреба из ПоднебеснойФото: REUTERS
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С утра сегодняшнего дня жизнь импортёров китайских товаров в США резко осложнилась. Вашингтон поднял ввозные пошлины сразу на 5700 наименований всевозможного ширпотреба из Поднебесной. Предыдущий американский тариф «на растаможку» составлял 10%, новый — уже 25%. Общегодовая стоимость китайских товаров, попадающих под этот барьер, тянет на $200 млрд.

Причём на «подготовительный период» после объявления новых санкций Белый дом отвёл лишь… пять дней. Таможенные войны между двумя крупнейшими экономиками мира случались и раньше, но тогда американцы хотя бы заранее давали фирмам-импортёрам несколько недель, чтобы те подстроились под новые условия.

Понять Трампа можно — внешнеторговый баланс США-КНР составляет $350 миллиардов долларов… со знаком минус. Другими словами, каждый год этот денежный поток просто перекачиваются с берегов Потомака на берега Янцзы. Например, большинство компонентов для популярного калифорнийского мобильника Apple iPhone ввозятся именно из Поднебесной: там их изготовлять попросту дешевле, чем в Штатах.

Но республиканская администрация мечтает вернуть реальное производство на родину — под эти обещания, собственно, жители многомиллионного «ржавого пояса США» (промышленных центров, ныне пришедших в упадок) и голосовали за Трампа на последних выборах.

Однако Пекин в долгу не остался — министерство торговли КНР выразило «глубокое сожаление недружественной политикой США» и пообещало «зеркально» повысить пошлины на товары из Нового света.

Под прицелом — американские автозапчасти, стройматериалы, сложные компоненты для компьютерных систем, которые даже могучая китайская промышленность пока не освоила и вынуждена ввозить.

Самое интересное, что недавно США и Китай вели длительные переговоры, в том числе и о прекращении торговых войн. Но, видимо, не договорились.

— Новая президентская кампания в США к выборам-2020 де-факто уже стартовала, и Трампу нужны хоть какие-то успехи. Но во внутренних делах его руки связаны (большинство в Палате представителей — нижней палате Конгресса США — принадлежит его противникам-демократам, которые успешно блокируют большинство инициатив 45-го президента). Поэтому логично, что Белый дом обращается к внешней повестке — Ближний Восток, ядерная программа Ирана и КНДР, теперь вот торговля с Китаем, — говорит политолог, эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен. — России новое осложнение по обоим берегам Тихого океана только выгодно: пока белоголовый орлан и красный дракон выдирают друг у другу перья и чешую — медведь будет сидеть на горе в берлоге и копить силы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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