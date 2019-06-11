Сборная России сыграет в красной форме в матче с Кипром

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-11T12:53:24+03:00

Россияне играли в красной форме и против Сан-Марино в Саранске. Фото: REUTERS

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Победный состав не меняют, победный цвет формы, похоже - тоже. Сборная России сыграет сегодня, 11 июня, в Нижнем Новгороде матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. И выйдет на поле в форме красного цвета. Таков итог предматчевого совещания, которое прошло на арене в волжском городе.

- Сыграем с Кипром в красной форме! Голкипер - в желтой, - сообщила пресс-служба сборной России в своем Твиттере.

Матч Россия - Кипр пройдет сегодня, 11 июня, и встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Три дня назад в Саранске команда России разгромила со счетом 9:0 команду Сан-Марино. Эта победа стала рекордной в истории нашей команды.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр.

ИСТОЧНИК KP.RU