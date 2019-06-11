Лавров: Москва готова участвовать в переговорах по Донбассу в любых форматах

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-11T14:14:50+03:00

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Для урегулирования конфликта на востоке Украины Москва готова встречается в любых форматах, в том числе и «Нормандском», но важно соблюдать договоренности Контактной группы, которая является единственной платформой для совместной работы Киева, Донецка и Луганска. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это Контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ», - заявил глава МИД на V Международном форуме «Примаковские чтения» во вторник, 11 июня.

Лаврова подчеркнул, что без договоренностей между сторонами никакого прогресса не получится.

«Нормандский формат не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся», - подчеркнул министр.

Напомним, 5 июня, после переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе участники Минской Контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на востоке Украины, который может быть подписан уже на встрече 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU