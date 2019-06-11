СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-11T15:05:39+03:00

Роспотребнадзор и Минприроды высказались за запрет на одноразовые изделия из пластика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Минприроды и Роспотребнадзор высказались за запрет производства и продажи одноразовых изделий из пластика. Письма двух профильных ведомств и их предложения были размещены на сайте СПЧ во вторник, 11 июня.

Минприроды поддержал запрет на продажу одноразовых пластиковых изделий, но в ведомстве отметили, что в условиях рыночной экономики решение должно иметь достаточную обоснованность.

Роспотребнадзор высказался за поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, вплоть до полного запрета.

Напомним, что в конце марта Европарламент одобрил законопроект о запрете в Европейском Союзе с 1 января 2021 года использования изделий из пластмассы. В минувший понедельник, 10 мая, канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о том, что с 2021 года в Канаде будет введен запрет на использование одноразового пластика.

ИСТОЧНИК KP.RU