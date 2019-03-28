2019-03-28T13:55:42+03:00
В мире

ЕС запретил пластиковые стаканы, ватные палочки и десятки других предметов из пластмассы

Соответствующий законопроект вступит в силу в 2021 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЕС запретил десятки видов предметов из пластмассыЕС запретил десятки видов предметов из пластмассыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Европейском Союзе введен запрет на производство и продажу десятка видов предметов из пластмассы, которые загрязняющих окружающую среду. В частности, под запрет попали пластиковые стаканы, скатерти, различные поддоны, контейнеры для еды, столовые приборы, соломинки для напитков и ватных палочек. Нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект был одобрен Европарламент в соответствии с докладом «О снижении воздействия на окружающую среду предметов из пластмассы». За инициативу проголосовали 350 депутатов, против - 35. Воздержалось 28 парламентариев.

Ранее сайт kp.ru сообщал о запрете пластиковых пакетов в Молдове. С 1 января 2019 года соответствующая поправка в закон о внутренней торговле вступит в силу. При этом закон будет вступать в силу постепенно. Из магазинов должны будут исчезнуть пакеты с толщиной стенок более 50 микрон. Через год будут изъяты пакеты, толщиной от 15 микрон. А с 2021 года под запрет попадут любые пакеты, за исключением пластика, используемого для упаковки товаров в заводских условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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