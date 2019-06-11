Джулиана Ассанжа в тюрьме обследовали психиатр и терапевт
В британской тюрьме Белмарш основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа обследовали психиатр и терапевт. Об этом сообщил главный редактор портала Кристинн Храфнссон.
"Семилетнее пребывание в посольстве Эквадора без доступа к медпомощи, конечно, сказалось на его здоровье", - отметил Храфнссон.
По его словам, Ассанж принимал обезболивающие препараты последние полтора года.
"Важно помнить, что он провел годы взаперти и у него не было доступа в эквадорском посольстве к медицине семь лет. У него произошло воспаление канала зубного нерва и он полтора года жил на обезболивающих", - добавил главред WikiLeaks.
По его словам, врачи пришли к выводу, что Ассанж находится в очень плохом состоянии.
Напомним, в 2010 году Ассанжа обвинили в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он находился в посольстве Эквадора. 11 апреля этого года Ассанж был задержан по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне приговорил его к 11 месяцам тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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