2019-06-11T19:15:29+03:00
Общество

Пушков прокомментировал предстоящие отставки в МВД в связи с делом Голунова

Сенатор обратил внимание на серьезные претензии к работе руководящих сотрудников министерства [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: СОЦСЕТИ
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Предстоящие отставки в МВД в связи с делом журналиста интернет-проекта «Медуза» Ивана Голунова свидетельствуют о серьезных претензиях к работе ряда руководящих сотрудников министерства. Соответствующие заявление сделал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Грядущие отставки в МВД говорят о серьезных претензиях к работе ряда руководящих сотрудников ведомства», - написал политик в Твиттере.

По словам Пушкова, решение о прекращении уголовного дела в отношении журналиста в связи с недоказанностью обвинений говорит о том, что его арест не был связан с «атакой на свободу слова и СМИ».

Ранее, Следственный комитет заявил, что проанализирует материалы МВД в отношении сотрудников правоохранительных органов, причастных к уголовному преследованию журналиста.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре. По словам полицейских, при себе он имел наркотики. После чего было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. Суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на 2 месяца. Во вторник, 11 июня, уголовное преследование было прекращено в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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