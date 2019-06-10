Что нужно знать про арест журналиста Голунова

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова полицейские задержали 6 июня на Цветном бульваре. Парня обвиняют в торговле наркотиками. Но отправить Голунова в СИЗО у них не вышло. На защиту встали его коллеги.

Ведь явных доказательств вины никто показать людям не смог. Вопросов в этой истории больше, чем ответов — информации катастрофически недостаточно. Иван занимался расследованиями. В день задержания он сдал редактору черновики с заметкой про темные стороны похоронного бизнеса. Совпадение? «Комсомолка» попыталась расставить по полочкам все детали в этой громкой детективной истории.

КАК ЗАДЕРЖАЛИ ЖУРНАЛИСТА

Это случилось где-то в 14:40 в четверг, на Цветном бульваре. Как рассказывают друзья Голунова, он шел на встречу с журналистом Ильей Васютиным. Не дошел. К Ивану подошли два молодых человека. Одеты по гражданке. Сказали, что он задержан. Надели наручники и на машине отвезли в отделение полиции.

Голунов потребовал звонка адвокату и родным. По его словам, получил на это отказ: полицейские объяснили, что тут защитник-законник ему не нужен. Затем начался досмотр. По версии следствия, у репортера в портфеле якобы нашли «пять полимерных свертков с порошкообразным веществом».

Журналист утверждает, что к «пакетикам с порошком» отношения не имеет. Говорит, что обыск проводился небрежно. А свертки лежали в рюкзаке поверх всех вещей.

Затем Голунова полицейские повезли в его съемную квартиру. Обыск проходил с 21:00 до 22:10. Журналист сказал, что сначала у него забрали ключи от квартиры, а он 20 минут сидел в машине у подъезда. Затем его отвели в квартиру. Сотрудники проверили ящик в письменном столе. Затем осмотрели шкаф. Там, по версии полиции, нашли весы и «полимерный сверток с веществом и три полимерных пакета с клапан-застежкой с порошкообразным веществом неизвестного происхождения».

Обыск завершился. Экспертиза установила, что это метилэфедрон и кокаин. Голунов заявил, что запрещенные вещества ему подкинули.

Полицейские обвиняют репортера обвиняют в наркоторговлеФото: REUTERS

ИЗБИЛИ ЛИ ГОЛУНОВА?

По словам Голунова, в отделении он продолжил требовать адвоката. Но ему и дальше отказывали. Журналист уверяет, что его избили: якобы он схватился руками за стул, полицейские повалили его на пол, отпинали ногами, ударили кулаком в лицо. МВД опровергло факт побоев.

Только 7 июня в 4 утра Голунов дозвонился до своей коллеги из «Би-би-си» Светлане Рейтер. Попросил ее поискать адвоката. В 7 утра портал «Медуза» выпустил заявление о задержании журналиста.

Днем Голунову в камере стало плохо. Об этом рассказали журналистам правозащитники. Врачи «скорой» заподозрили у него сотрясение мозга и перелом ребер. Его привезли в 71-ю московскую больницу. В больнице журналисту сделали МРТ, его осмотрел терапевт.

- Он не совсем осознает, что с ним происходит, просто кивает головой, - описывала события тех часов адвокат Ольга Динзе.

Но в больницу у Голунова не нашли тяжелых травм.

- Всё, что мы обнаружили, - это ссадины на спине и гематома левой скуловой области, и по протоколу мы делаем введение противостолбнячной сыворотки, потому что он не привит. Дальнейшие обследования не нужны. Скоро мы его отпустим, - рассказал главный врач Александр Мясников.

Голунова отвезли обратно в полицию.

НЕРАЗБЕРИХА С ФОТОДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ

На сайте МВД опубликовали снимки нарколоборатории, которую приписывают Ивану Голунову.

- При личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом. По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном, массой около 4 граммов, - говорится на сайте МВД.

Единственное фото сделанное, как утверждает МВД, в квартире журналиста Фото: ГУ МВД по г. Москве

Но вокруг подлинности этих фото разгорелся скандал. Эксперты задавали логичные вопросы: «Откуда такая лаборатория у журналиста?» Полицейским пришлось признавать ошибку: из квартиры Голунова был только один кадр, остальные кадры имели отношение к делу против группировки наркоторговцев.

Коллеги журналиста забили тревогу, говоря, что наркотики Ивану подкинули. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков уверены, что журналиста могут преследовать из-за его расследования.

А ВДРУГ НАРКОТИКИ БЫЛИ?

Проверить это в современном мире не составит труда. Достаточно сделать нехитрые экспертизы: смывы с рук и срезы краев ногтевых пластин. Так можно понять, был ли у подозреваемого контакт с наркотиками. Но, по словам журналиста, анализы у него взяли лишь на следующий день. Лишь после того, как репортера проведали общественники и правозащитники.

В МВД сказали, что сам Голунов отказался проходить экспертизу. Но, как уверяют эксперты, обычно у подозреваемых никто не спрашивает на это согласия.

Странной выглядит и путаница с числом наркотиков. Сначала полиция говорила о пяти пакетиках из рюкзака Голунова. А после их количество сократилось до двух. Якобы три остальных были найдены уже при обыске квартиры.

Коллеги журналиста забили тревогу, говоря, что наркотики Ивану подкинулиФото: REUTERS

С воскресенья на понедельник стали известны итоги экспертизы. Во-первых, в моче Голунова наркотиков не обнаружили.

- На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены, - сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым».

Во-вторых, эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков и психотропных веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

КАК ПРОХОДИЛ СУД

Пока Голунов был в больнице, следователи попросили Никулинский суд отправить его под стражу. Поэтому с врачебной кушетки Иван сразу же попал на скамью подсудимых. Суд отказал следователям. Голунова отправили под домашний арест на два месяца. Ему запрещено покидать квартиру, сидеть в Интернете. Общаться может лишь с мамой и адвокатами.

- Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры, - заявил во время суда Голунов.

Следователи предъявили Голунову обвинение по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса (покушение на сбыт крупной партии наркотиков). Ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Все выходные на Петровке 38 проходили одиночные пикеты. Журналисты, блогеры, неравнодушные люди требовали свободы Голуновы. За репортера вступился целый ряд известных людей.

МНЕНИЕ

Ивана Голунова отпустили домой. Но кто подумает о тех сотнях тысяч, что уже сидят "за пакетик"

Петр ШКУМАТОВ

Очень хорошо, что Ивана Голунова отпустили домой. Но проблема гораздо шире и больше, чем вы все себе представляете. Какое-то время назад каждый второй постоялец зоны был помещен туда за наркотики. КАЖДЫЙ ВТОРОЙ!!! При этом никто априори не знает, подбросили этому человеку заветный пакетик, или он его перевозил для личного употребления, или действительно барыжил. К сожалению, причинно-следственные связи в таких делах устанавливаются очень просто - приняли, нашли, превысило установленные законом граммы - добро пожаловать в самые гуманные исправительные заведения на срок от 3 до 10 лет (подробности).