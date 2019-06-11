Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД РФ
Российский глава Владимир Путин присвоил звания генерал-майора восемнадцати сотрудникам органов внутренних дел России.
Более того, президент присвоил воинские звания служащим Вооруженных сил России. Десять человек получили звание генерал-лейтенанта, один - вице-адмирала, четыре - контр-адмирала, а десять - генерал-майора.
В итоге, звания генерал-майора полиции получили: Александр Травников, Иван Балашов, Сергей Богдановский, Дмитрий Ильичев, Сергей Лебедев, Виталий Розанов, Игорь Бутранов, Александр Дедов, Александр Сокрутенко, Евгений Стасишин, Олег Стефанков, Олег Зиборов, Сергей Щеткин и Эдуард Филиппов.
Звания генерал-майора юстиции получили Александр Бирюков и Дмитрий Какошин. А генерал-майорами внутренней службы стали Алексей Завгороднев и Алексей Кожемякин. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале года в России вступил в силу закон о замене военных кафедр в вузах на учебные центры. Это повысит эффективность подготовки студентов.
ИСТОЧНИК KP.RU