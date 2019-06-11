2019-06-11T19:30:40+03:00
Политика

Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД РФ

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД РФПутин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД РФФото: REUTERS
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Российский глава Владимир Путин присвоил звания генерал-майора восемнадцати сотрудникам органов внутренних дел России.

Более того, президент присвоил воинские звания служащим Вооруженных сил России. Десять человек получили звание генерал-лейтенанта, один - вице-адмирала, четыре - контр-адмирала, а десять - генерал-майора.

В итоге, звания генерал-майора полиции получили: Александр Травников, Иван Балашов, Сергей Богдановский, Дмитрий Ильичев, Сергей Лебедев, Виталий Розанов, Игорь Бутранов, Александр Дедов, Александр Сокрутенко, Евгений Стасишин, Олег Стефанков, Олег Зиборов, Сергей Щеткин и Эдуард Филиппов.

Звания генерал-майора юстиции получили Александр Бирюков и Дмитрий Какошин. А генерал-майорами внутренней службы стали Алексей Завгороднев и Алексей Кожемякин. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале года в России вступил в силу закон о замене военных кафедр в вузах на учебные центры. Это повысит эффективность подготовки студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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