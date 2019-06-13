2019-06-13T02:49:00+03:00
Общество

Суд в Турции не снял арест с судна, на котором работали российские моряки

Следующее заседание по делу перенесено на 5 ноября
Юлия ДИВЕЕВА
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Судно Streamline. Фото: @Aleksander, MarineTraffic.comСудно Streamline. Фото: @Aleksander, MarineTraffic.com
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Судно Streamline, на котором около года находился российский экипаж, останется под арестом. Такое решение принял турецкий суд.

"Суд затребовал недостающие документу по делу у Минюста Турции и перенес заседание на 5 ноября. Арест с судна не снят", - сообщил адвокат компании-судовладельца Akca Shipping Барыш Пекер.

Напомним, сухогруз шел из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул и был арестован в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца.

Адвокаты компании-судовладельца Akca Shipping требуют снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док, российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности, которая превышает 140 тысяч долларов, передает РИА Новости.

В конце мая в Россию вернулись последние шесть остававшихся на судне моряков из РФ . Ранее также сообщалось, что судно может быть выставлено на продажу из-за долгов.

Судно Streamline купила турецкая Akca Shipping у предыдущего владельца - компании Seamann, зарегистрированной в Белизе.

Как писал сайт "КП", 12 марта, капитан арестованного в турецком Стамбуле судна Streamline Бахман Багиров пригрозил в среду перекрыть пролив Босфор, если компания-судовладелец не найдет российским морякам замену и не выплатит им долги по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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