Капитан арестованного судна с российскими моряками пригрозил перекрыть Босфор

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-12T15:56:07+03:00

Речь идет о сухогрузе Streamline, который был задержан в Стамбуле в июне 2018 года

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Во вторник, 12 марта, капитан арестованного в турецком Стамбуле судна Streamline Бахман Багиров пригрозил в среду перекрыть пролив Босфор. По его словам, команда сухогруза будет вынуждена пойти на такой шаг, если компания-судовладелец Akca Shipping не найдет российским морякам замену и не выплатит им долги по зарплате.

При этом капитан заметил, что экипаж находится на судне уже более 10 месяцев, и терпение моряков «уже на пределе». «Мы сидим тут, как в тюрьме, оторванные от своих семей. <…> Мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам. Если наши законные требования не будут выполнены до завтра, то мы снимемся с якоря и перекроем Босфор, уведомив об этом соответствующие службы», - приводит слова Багирова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сухогруз Streamline с 11 российскими моряками на борту был арестован в июне прошлого года в порту Стамбула. Как отмечалось, задолженность владельца судна перед властями Турции на тот момент составляла 420 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU