Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за неисправности

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-13T08:59:17+03:00

Во время полета сработали датчики, свидетельствующие о проблемах с подкрылками

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Лайнер Embraer 190 рейса Москва-Екатеринбург вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчиков неисправности подкрылок. Об этом сообщил источник в столичных экстренных службах.

"Самолет Embraer 190, который следовал из Москвы в Екатеринбург, вернулся назад после взлета из аэропорта Шереметьево после того, как в полете сработали датчики неисправности подкрылок", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Другие подробности инцидента не приводятся.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее в Шереметьево вернулся вылетевший в Самару "Суперджет". Лайнер развернулся, преодолев уже почти половину расстояния до точки назначения - в районе города Владимир. Причиной стал тревожный код "чрезвычайная ситуация".

ИСТОЧНИК KP.RU