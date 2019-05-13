Самолет SSJ-100, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в «Шереметьево»

Минувшей ночью родным и близким пассажиров рейса рейс SU1206 «Москва – Самара» пришлось поволноваться: вылетевший из столичного аэропорта «Шереметьево» в 01:59 самолет Sukhoi Superjet 100 на полпути развернулся в небе и полетел обратно.

По данным различных ресурсов, отслеживающих полеты гражданской авиации, вылетевший из Москвы в Самару «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» сменил курс, когда находился в районе города Владимир, в 02:22 по московскому времени рейсу был присвоен тревожный код 7700 («чрезвычайная ситуация»), согласно приложению Flightradar24. Позже его сняли.

В самарском аэропорту «Курумоч» лайнер должен был приземлиться в 04:30 по местному времени (03:30 мск), но сначала на онлайн-табло воздушной гавани высветилась информация, что его прилет ожидается в 06:00 по местному времени, а потом – что рейс и вовсе отменен.

В половине четвертого утра 13 мая, как писал сайт kp.ru, самолет уже был в московском аэропорту. Что именно произошло на борту во время полета, и почему экипаж самолета принял решение экстренно возвращаться в «Шереметьево», пока неизвестно. Корреспонденты «Комсомолки» выясняют подробности.

Стоит отметить, что эта ситуация выглядела особенно тревожной на фоне недавней авиакатастрофы, которая 5 мая унесла жизни 41 человека. Тогда SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, однако примерно через полчаса после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» подломилась стойка шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

Расследование произошедшего 5 мая продолжается, эксперты выдвигают разные версииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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