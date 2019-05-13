2019-05-13T08:21:58+03:00
Происшествия

Самолет SSJ-100, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в «Шереметьево»

В 3:30 лайнер приземлился в московском аэропорту, но причины решения его экипажа пока неизвестны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Рейс SU1206 «Москва – Самара», вылетел из «Шереметьево» в 01:59 и вернулся в 3:30Рейс SU1206 «Москва – Самара», вылетел из «Шереметьево» в 01:59 и вернулся в 3:30Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Минувшей ночью родным и близким пассажиров рейса рейс SU1206 «МоскваСамара» пришлось поволноваться: вылетевший из столичного аэропорта «Шереметьево» в 01:59 самолет Sukhoi Superjet 100 на полпути развернулся в небе и полетел обратно.

По данным различных ресурсов, отслеживающих полеты гражданской авиации, вылетевший из Москвы в Самару «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» сменил курс, когда находился в районе города Владимир, в 02:22 по московскому времени рейсу был присвоен тревожный код 7700 («чрезвычайная ситуация»), согласно приложению Flightradar24. Позже его сняли.

В самарском аэропорту «Курумоч» лайнер должен был приземлиться в 04:30 по местному времени (03:30 мск), но сначала на онлайн-табло воздушной гавани высветилась информация, что его прилет ожидается в 06:00 по местному времени, а потом – что рейс и вовсе отменен.

В половине четвертого утра 13 мая, как писал сайт kp.ru, самолет уже был в московском аэропорту. Что именно произошло на борту во время полета, и почему экипаж самолета принял решение экстренно возвращаться в «Шереметьево», пока неизвестно. Корреспонденты «Комсомолки» выясняют подробности.

Стоит отметить, что эта ситуация выглядела особенно тревожной на фоне недавней авиакатастрофы, которая 5 мая унесла жизни 41 человека. Тогда SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, однако примерно через полчаса после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» подломилась стойка шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

Расследование произошедшего 5 мая продолжается, эксперты выдвигают разные версии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Расследование произошедшего 5 мая продолжается, эксперты выдвигают разные версииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не готовы к заходу»: Эксперт подверг сомнению появившуюся в Сети расшифровку переговоров экипажа SSJ 100 и диспетчера

В Сети появилась расшифровка переговоров между экипажем «Суперджета 100», который 5 мая сгорел при посадке в Шереметьево, и диспетчера. Этот «диалог» публикуется с момента, когда командир воздушного судна попросил разрешение вернуться в аэропорт вылета и до тех секунд, когда борт уже садился на взлетно-посадочную полосу (подробности).

ВЕРСИИ

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

СКОРБИМ

Трагедия в аэропорту Шереметьево 05.05.2019

Вспоминаем поименно жертв авиакатастрофы рейса «Москва – Мурманск» (подробности).

Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Власти Шри-Ланки вновь заблокировали соцсети из-за вспышки насилия
Власти Шри-Ланки вновь заблокировали соцсети из-за вспышки насилия
В ДТП с автобусом в Таиланде пострадал 21 человек
Во Франции призвали ЕС прекратить "антироссийскую и пронатовскую истерию"
Роструд рассказал, когда россиян ждут следующие длинные выходные
Помпео отменил свой визит в Москву
Погода в Москве на 13 мая 2019 года будет теплой, но пасмурной
Трамп: «Торговая война» с Китаем идет так, как выгодно США
МИД ФРГ: Германия активно обсуждает с Россией и Китаем ситуацию вокруг Ирана
Опрос показал, что большинство россиян любят свою работу
В Сети появилось видео, как серфер почти прокатился на синем ките
Аксенов: Украинцы посещают Крым чаще, чем другие иностранцы
Помпео во время визита в Россию намерен обсудить Венесуэлу, Сирию и Украину
Вылетевший из Москвы в Самару самолет вернулся в «Шереметьево»
Военные инспекторы из России проводят наблюдательный полет над США
Во второй тур президентских выборов в Литве прошли Науседа и Шимоните
Возле отеля Трампа во Флориде произошла стрельба, один человек убит
Украинский генерал заявил, что военные могут «вернуть» Донбасс за сутки
На президентских выборах в Литве лидируют экономист Науседа и премьер Сквернялис
«Евровидение – 2019» официально открылось в Тель-Авиве
При жесткой посадке пассажирского самолета в Мьянме никто не пострадал
Эксперт рассказал, как российские С-300 могли попасть на полигон в США
МВФ выделит Пакистану шесть миллиардов долларов для улучшения экономики
В Польше рассказали, на каких условиях страна перейдет на евро
В ОАЭ четыре судна подверглись атаке в районе Фуджейры