2019-06-13T09:31:59+03:00
Общество

Минздрав одобрил идею о продаже табака и алкоголя в спецмагазинах

Авторы законопроекта пообещали доработать документ и заново внести его в Госдуму
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Продажу алкоголя и табака могут ограничитьПродажу алкоголя и табака могут ограничитьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Министерство здравоохранения России поддержало законопроект, предусматривающий введение нового ограничения продажи табачных и алкогольных изделий.

Сайт kp.ru писал о том, что соответствующий документ был внесен в Госдуму в январе 2019 года. Авторы инициативы предлагают создать специальные магазины для реализации сигарет и спиртного, при этом убрать их с прилавков обычных супермаркетов.

Минздрав решил поддержать идею с целью снижения потребления табака и алкоголя. Эксперты считают, что доступность продукции и огромное количество точек ее реализации лишь провоцируют людей на спонтанные покупки.

При этом в ведомстве предложили вносить поправки не в закон о торговле, который содержит лишь общие требования, а в отраслевые нормативные акты, например, в законы "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма… " и "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…".

Один из авторов проекта, депутат Андрей Свинцов уже пообещал скорректировать документ с учетом замечаний и заново внести его в Госдуму, передает газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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