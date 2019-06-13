Центр "Фобос" опроверг сообщения о похолодании до +1 градуса в Москве

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-13T09:48:06+03:00

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Ведущий научный сотрудник погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что в ночь на пятницу, 14 июня, в московском регионе похолодает до +1 градуса.

Сайт kp.ru писал о том, что такую информацию распространили сами синоптики. Согласно их данным, ночью в Москве столбики термометров должны опуститься до +10 градусов, по области до +5, а местами даже до +1.

"Я не знаю, кто эту дезинформацию пустил, но это ерунда полная. В ночь ожидается плюс 8-10. Это, конечно, низкие для июня температуры, но о +1 никакой речи быть не может", - цитирует РИА Новости Тишковца.

К слову, согласно данным Гидрометцентра России, сильного похолодания, действительно, не ожидается. В четверг, 13 июня, жители и гости столицы почувствуют прохладу, но уже на следующий день столбики термометров вновь подскочат примерно на пять градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU