2019-06-13T00:53:14+03:00
Общество

Синоптики пообещали похолодание в столичном регионе до одного градуса

В ночь на 14 июня температура воздуха в Московской области местами упадет ниже +5 градусов
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве и Подмосковье ожидается похолоданиеВ Москве и Подмосковье ожидается похолоданиеФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Подмосковье в ночь на 14 июня в некоторых районах ожидается похолодание до плюс одного градуса. На большей части региона температура воздуха будет около +5… +10 градусов тепла.

Как сообщает центр погоды "Фобос", ночь на пятницу на этой неделе в Москве станет самой холодной. В столице столбики термометров опустятся до +10 градусов, по области даже до +5 градусов, а местами до +1 градуса.

Однако днем в регион вернется жара. В Москве в пятницу воздух прогреется до +25…+27 градусов, а в Подмосковье до +23…+28 градусов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг в столице ожидаются грозы, сильный ветер и кратковременные дожди. Похолодание связано с проходом холодного атмосферного фронта циклона через столичный регион. Но дожди и прохладная погода задержатся в городе и регионе лишь на несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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