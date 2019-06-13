2019-06-13T14:04:28+03:00
Политика

ООН: за пять лет конфликта в Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских лиц

Мониторинговая миссия по правам человека на Украине рассказала о жертвах конфликта на востоке незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ООН: за пять лет конфликта в Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских лицООН: за пять лет конфликта в Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских лицФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С момента начала конфликта в Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских лиц и по меньшей мере 7 тысяч получили ранения. С таким заявлением выступила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер во время пресс-конференции, в четверг, 13 июня.

«Пять лет прошло, но конфликт продолжается. Тогда, как и сейчас, гражданские страдают от конфликта, влияние которого имеет множество форм. Смерти и ранения являются самыми частыми последствиями. С апреля 2014 года по 9 июня не менее 3 332 гражданских лиц погибли, а более 7 тыс. получили ранения», - сообщила Фрейзер.

Напомним, 5 июня, после переговоров по урегулированию конфликта га востоке Украины, участники Минской Контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня в Донбассе, который может быть подписан уже на встрече 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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