2019-06-12T07:53:06+03:00
В мире

Украина нашла новый способ закупки газа у России

Представитель Зеленского в кабмине отметил, что во время поездки в РФ политикам Юрию Бойко и Виктору Медведчуку следовало заключить контракт с Москвой
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Украина нашла новый способ закупки газа у РоссииУкраина нашла новый способ закупки газа у РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус предложил новый способ покупки российского газа.

Он предложил лидерам "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с российским "Газпромом" и поставлять газ в страну.

- Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо, - подчеркнул Бойко.

Андрей Герус также подчеркнул, что во время поездки в РФ Бойко и Медведчуку следовало сразу заключить контракт с Москвой, сообщает телеканал "112 Украина".

- Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор, - добавил Герус.

Напомним, некоторое время назад глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности продавать голубое топливо Украине дешевле, чем купленный в Европе по реверсу газ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне на суде в Гааге Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море. Украина заявила о попытке обеспечить энергетическую самостоятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилот упавшего на крышу высотки в Нью-Йорке вертолета не имел права летать в непогоду
CША направят тысячу военных в Польшу
Пушков прокомментировал слова Макрона о восстановлении отношений с Россией
В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5, 2
Трамп прокомментировал версию СМИ о том, что убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
В причастности к попытке госпереворота в Венесуэле обвинили 17 человек
Синдзо Абэ вылетел в Тегеран, где встретится с Роухани и Али Хаменеи
Болтон заявил, что Россия и Китай распространяют слухи о разногласиях в Белом доме
SANA: Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля
В России могут расширить список признаков опьянения водителей
Во французской тюрьме заключенный захватил в заложники двух охранников
ДТП в Москве: один человек погиб, двое пострадали
Новая работа Бэнкси появилась в лондонском аэропорту Хитроу
Отец Ассанжа навестил сына в лондонской тюрьме
Макрон заявил о желании провести переговоры с Путиным
WhatsApp будет подавать в суд на спамеров
Жертвами двух перестрелок в Мексике стали девять человек
В День России на стартовой странице Google появился праздничный дудл
Песков: Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова
На суде в Гааге Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море
Сын Алибасова заявил, что его отца могли отравить
Трамп планирует встретиться на саммите G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Омбудсмены Украины и РФ обсудили условия освобождения осужденных
Московский суд арестовал бывшего главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Ивана Голунова отпустили из-под домашнего ареста
На сайте украинского президента собирают подписи за запрет "Студии Квартал 95"