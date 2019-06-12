Украина нашла новый способ закупки газа у России

СЕГОДНЯ 07:44 2019-06-12T07:53:06+03:00

Представитель Зеленского в кабмине отметил, что во время поездки в РФ политикам Юрию Бойко и Виктору Медведчуку следовало заключить контракт с Москвой

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Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус предложил новый способ покупки российского газа.

Он предложил лидерам "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с российским "Газпромом" и поставлять газ в страну.

- Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо, - подчеркнул Бойко.

Андрей Герус также подчеркнул, что во время поездки в РФ Бойко и Медведчуку следовало сразу заключить контракт с Москвой, сообщает телеканал "112 Украина".

- Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор, - добавил Герус.

Напомним, некоторое время назад глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности продавать голубое топливо Украине дешевле, чем купленный в Европе по реверсу газ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне на суде в Гааге Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море. Украина заявила о попытке обеспечить энергетическую самостоятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU