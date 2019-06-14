2019-06-14T03:48:10+03:00
Политика

В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Документ предусматривает ограничения в отношении и других российских трубопроводов
Юлия ДИВЕЕВА
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Конгресс США рассмотрит санкции против "Северного потока-2"Конгресс США рассмотрит санкции против "Северного потока-2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Законопроект о введение ограничительных мер в отношении сторительства трубопровода "Северный поток 2" и других российских газопроводов поступил на рассмотрение Конгресса США. Об этом сообщает пресс-служба сенатора Джон Баррассо, который внес документ в американский парламент.

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или "Акт ESCAPE" укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", -подчеркнул член Сената.

В документе говорится, что "некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе” используя энергию в качестве геополитического оружия. "Северный поток-2", по мнению Баррассо, сделает Европу "еще более зависимой от российского газа,подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов", передает Интерфакс.

Сайт kp.ru писал ранее, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения односторонних санкций против участников проекта "Северный поток - 2". При этом онпризнал, что участники проекта просто действуют в своих интересах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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