2019-06-12T22:34:06+03:00
Политика

Трамп рассматривает возможность санкций против участников проекта "Северный поток-2"

Американский президент признал, что все страны действуют в своих интересах
Артур ГАРЬКЕ
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Трамп подтвердил свои намерения о вводе санкций против участников "Северного потока - 2"Трамп подтвердил свои намерения о вводе санкций против участников "Северного потока - 2"Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения односторонних санкций против участников проекта "Северный поток - 2". Об этом американский лидер заявил в среду, 12 июня. При этом Трамп признал, что участники проекта просто действуют в своих интересах.

"У людей есть право делать то, что они хотят делать. Будем надеяться, ничего не произойдет, ничего негативного", - приводит слова Трампа ТАСС.

Американский президент заявил, что рассчитывает на добрососедские связи европейских стран, улучшение отношений с Россией. Он выразил надежду, что страны "поладят".

"Будем надеяться, у нас будут отличные отношения с Россией, Китаем, Германией и всеми остальными", - заключил Трамп.

При этом Трамп призвал страны Европы перейти на покупку американского сжиженного природного газа. По его мнению, СПГ намного лучше российского природного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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