Трамп рассматривает возможность санкций против участников проекта "Северный поток-2"
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения односторонних санкций против участников проекта "Северный поток - 2". Об этом американский лидер заявил в среду, 12 июня. При этом Трамп признал, что участники проекта просто действуют в своих интересах.
"У людей есть право делать то, что они хотят делать. Будем надеяться, ничего не произойдет, ничего негативного", - приводит слова Трампа ТАСС.
Американский президент заявил, что рассчитывает на добрососедские связи европейских стран, улучшение отношений с Россией. Он выразил надежду, что страны "поладят".
"Будем надеяться, у нас будут отличные отношения с Россией, Китаем, Германией и всеми остальными", - заключил Трамп.
При этом Трамп призвал страны Европы перейти на покупку американского сжиженного природного газа. По его мнению, СПГ намного лучше российского природного газа.
ИСТОЧНИК KP.RU