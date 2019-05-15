Конгресс хочет наказать иностранцев санкциями за "Северный поток-2"

Главный экономический раздражитель американцев - «Северный поток-2» - толкает их на разработку очень одиозных идей. Сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект, карающий санкциями участвующие в его строительстве компании.

Как пишет журнал Foreign Policy, конгрессмены предлагают заморозить активы на территории США и запретить въезд в страну тем, кто продает или сдает в аренду морские суда для строительства трубопровода. Помимо них должны пострадать и те, кто оказывает финансовую и техническую поддержку и обеспечивает страхование судов. При этом особое внимание уделяется строительным компаниям Allseas (Швейцария) и Saipem (Италия), которые заняты укладкой труб для «Северного потока-2».

Чего только не придумаешь ради поставок в Европу собственного дорогостоящего сжиженного природного газа...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

«Санкционная вакханалия выйдет им боком»

- Эта санкционная вакханалия до добра не доведет и лишь наоборот ослабит влияние Штатов. Каждая подобная инициатива из Вашингтона выводит ситуацию в зону абсурда. Они стреляют в ногу своим партнерам по НАТО и вызывают у тех дикое раздражение и попытки выйти из-под политического и экономического контроля США. Так что звездно-полосатый флаг им в руки!

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