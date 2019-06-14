Сын Алибасова заявил о намерении вывезти отца на реабилитацию из России

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-14T07:37:50+03:00

При этом он отметил, что лучшая реанимационная помощь отцу может быть оказать только в НИИ Склифосовского

Изменить размер текста: A A

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова – Алибасов-младший – заявил, что отец, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ Склифософского, может отправиться на реабилитацию в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует.

"Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", - приводит слова сына ТВЦ.

При этом Алибасов-младший отметил, что самую качественную реанимационную помощь отцу могут оказать только в НИИ Склифосовского. Именно в связи с этим семья Алибасова сейчас не планирует обращаться за помощью к иностранным врачам.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Бари Алибасова был госпитализирован 4 июня с ожогом пищевода, в результате того, что по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот» вместо сока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714260" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца.

ИСТОЧНИК KP.RU