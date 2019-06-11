Очнувшийся Бари Алибасов принял Лидию Федосееву-Шукшину за медсестру и не узнал сына

Фотографии из палаты реанимации Склифа, где восьмые сутки после отравления жидкостью для прочистки труб лежит продюсер Бари Алибасов, шокировали интернет-пользователей. Изначально было понятно, что 72-летний артист в тяжелом состоянии, есть риск тяжелых осложнений и даже летального исхода. Но поклонники Бари Каримовича, известного своими эксцентричными выходками (несколько лет назад Алибасов даже репетировал свои похороны), до последнего верили: с ним все в порядке, а случившееся — досадное недоразумение. Ну не может с артистом случиться что-то серьезное!

«СХВАТИЛ ТЕЛЕФОН И СДЕЛАЛ СЕЛФИ»

Сегодня стало понятно, что Бари Каримович действительно плох: на фото из реанимации он выглядит осунувшимся, изможденным и очень постаревшим. Всегда яркий и ухоженный, теперь артист зарос недельной щетиной, на теле — синяки, повсюду подключены трубки, а сам Алибасов — кожа да кости.

- Он скинул, по меньшей мере, 8-9 килограммов, по одному в день, - рассказал kp.ru сын продюсера Бари Алибасов-младший. - Но самое страшное, что после пяти суток медикаментозного сна (по прогнозам врачей, он должен был продлиться не более двух суток. - Ред.) он совсем ничего не помнит и не осознает себя. У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка. Говорить из-за ожога он не может, но упорно пытается что-то мычать, машет руками, улыбается. Меня, сына, он не признал, а супругу Лидию Николаевну и вовсе принял за медсестру. В какой-то момент отец отобрал у меня телефон, совсем как ребенок, и сделал селфи. Был этим очень доволен.

Продюсер пришел в себя после пяти суток медикаментозного снаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ ОТ ЛЮБОВНИЦЫ АУКНУЛОСЬ ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ

По словам Алибасова-младшего, есть хорошие и плохие новости. Во-первых, у музыканта отличные анализы — как говорят врачи, раны на нем заживают даже лучше, чем на молодых пациентах.

- И даже проблемный ожог, из-за которого до сих пор есть риск внутреннего кровотечения, сейчас в хорошем состоянии, - продолжает сын артиста. - Там вот какая штука: дело в том, что у папы есть шрам от ножевого ранения на пищеводе — 40 лет назад его порезала любовница. И вот на нем сейчас ожог заживает. Когда болячка сойдет, есть вероятность, что пойдет кровь — от этого часто умирают в подобных случаях. Вторая проблема- циркулярный ожог пищевода в горле. Пока не понятно, как он себя поведет. Возможно, все будет хорошо, и тогда отец сможет питаться самостоятельно, просто проход будет более узким. А возможно, и нет — тогда питание будет через зонд.

Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского, наконец-то вышел из состояния медикаментозного снаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

НАПРОРОЧИЛ БОЛЕЗНЬ

Но главное сейчас — чтобы у Алибасова восстановилась нормальная мозговая деятельность. Примечательно, что весь год артист пугал близких, что у него развивается болезнь Альцгеймера.

- Эти папины шутки всегда выходят нам боком, - признается Бари Бариевич. - Мы даже возили его на МРТ — тогда врачи уверили, что с отцом все в порядке. А теперь сбывается то, что он напророчил себе сам…

СПРАВКА «КП»

Как развивались события

4 июня. Поздно вечером артиста экстренно кладут в реанимацию после того, как сон случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот», перепутав ее с соком. Продюсер «На-На» недооценил степень риска и не сразу вызвал «скорую помощь». Сын, который сопровождает его в больнице, делает заявление: речь о самоубийстве не идет, это роковая случайность.

6 июня. День рождения Алибасов встречает в реанимации. Под окнами палаты поклонники устраивают флешмоб, к продюсеру приезжает группа «На-На», но к артисту никого не пускают. Врачи погружают пациента в медикаментозный сон, чтобы облегчить боль и обездвижить Алибасова для проведения всех необходимых манипуляций. Прогнозируют, что в больнице артист проведет минимум месяц.

7 июня. Семья продюсера собирает документы для подачи иска в суд к производителям «Крота», чья упаковка похожа на бутылку с соком, а крышка открывается без всяких усилий.

9 июня. Алибасов все еще не проснулся, хотя медики рассчитывали, что сон продлится двое суток. Бари Алибасов-младший рассказывает о возможных осложнениях: у отца плохо заживает один из ожогов, возможна закупорка кишечника. Между тем, угроза жизни артиста миновала. Экспертиза подтверждает несоответствие упаковки "Крота" требованиям ГОСТа.

10 июня. Медики сообщают, что Алибасов никогда не сможет глотать и самостоятельно принимать пищу. Медикаментозный сон длится уже пятые сутки. Сын сообщает, что есть угроза кровотечения в желудке.

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