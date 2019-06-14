2019-06-14T08:52:48+03:00
Общество

Суд в США огласит приговор россиянину Олегу Тищенко 19 июня

Ранее вердикт должны были вынести на два месяца позже
Марина ВЕНЦОВА
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Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко, обвиняемого в попытке купить и вывезти летные инструкции к истребителям F-16, 19 июняСуд в США огласит приговор россиянину Тищенко, обвиняемого в попытке купить и вывезти летные инструкции к истребителям F-16, 19 июняФото: REUTERS
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Суд Северного округа штата Юта огласит приговор россиянину Олегу Тищенко, которого в США обвиняют в попытке купить и вывезти летные инструкции к истребителям F-16, 19 июня. Ранее зачитать вердикт планировали на два месяца позже.

19 июня состоятся слушания, на которых россиянин сделает заявление относительно того, признает ли он свою вину. В этот же день Тищенко будет вынесен приговор, свидетельствуют данные, размещенные в электронной базе суда в штате Юта.

Ранее посольство РФ в США заявило, как писал сайт kp.ru, что в деле гражданина России Олега Тищенко просматриваются признаки провокации со стороны американских спецслужб.

Напомним, американский суд арестовал Тищенко, обвинив в пяти пунктах, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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