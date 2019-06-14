Суд в США огласит приговор россиянину Олегу Тищенко 19 июня
Суд Северного округа штата Юта огласит приговор россиянину Олегу Тищенко, которого в США обвиняют в попытке купить и вывезти летные инструкции к истребителям F-16, 19 июня. Ранее зачитать вердикт планировали на два месяца позже.
19 июня состоятся слушания, на которых россиянин сделает заявление относительно того, признает ли он свою вину. В этот же день Тищенко будет вынесен приговор, свидетельствуют данные, размещенные в электронной базе суда в штате Юта.
Ранее посольство РФ в США заявило, как писал сайт kp.ru, что в деле гражданина России Олега Тищенко просматриваются признаки провокации со стороны американских спецслужб.
Напомним, американский суд арестовал Тищенко, обвинив в пяти пунктах, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США.
ИСТОЧНИК KP.RU