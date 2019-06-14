2019-06-14T09:29:14+03:00
Экономика

Востребованность медицинских работников выросла на 7,3 процента

Рост зарплат в данной сфере составил два процента
Елена АКИМОВА
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В России возросла потребность в медикахВ России возросла потребность в медикахФото: Иван ВИСЛОВ
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В России выросла потребность в медицинских работниках. За прошлый год востребованность данных специалистов увеличилась на 7,3 процента. Такие данные приводит портал «Авито Работа».

Спрос на медиков отмечается сразу в 12 из 23 крупнейших городов страны. Больше всего врачи требуются в Волгограде - увеличение на 5,1%. Меньше всего потребность в сотрудниках системы здравоохранения имеется в Тюмени, там штаты почти укомплектованы.

Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели при подборе сотрудников, постепенно растет. Больше всего этот показатель виден на примере объявлений из Новосибирска. Увеличение составило 53,8%, до 55,6 рублей в месяц, а вот в Волгограде зафиксировано самое большое падение зарплат медиков — 52,1%, до 23,9 тыс. рублей. Этот же показатель стал самым низким в России, возможно именно поэтому специалисты покидают свои места и в них существует такая большая потребность.

Больше всего получают специалисты в московском регионе, в среднем зарплата составляет 58,8 тыс. рублей (на 3,9% выше, чем годом ранее).

Кстати, аналитики отмечают, что зачастую многие соискатели претендуют даже на меньшие зарплаты, чем им предлагает работодатель. Такая тенденция прослеживается в 15 городах. Разрыв наиболее заметен в Ульяновске (там этот показатель составляет 55,9%). А вот в Уфе и еще семи городах наоборот хотят получать больше, чем предлагают при трудоустройстве, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru писал, что средняя зарплата москвичей в 2018 году составила 80 тыс. рублей в месяц. Значительнее всего выросли выплаты сотрудникам сфер здравоохранения и предоставления соцуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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