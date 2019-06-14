Переговоры о депортации Бутиной в Россию могут начаться в ближайшее время
Переговоры о депортации в Россию осужденной в США за шпионаж Марии Бутиной могут начаться в ближайшее время. Соответствующие заявление сделала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова со ссылкой на отца и адвоката осужденной россиянки.
«Как говорит ее адвокат и отец, с которым я нахожусь на связи, условия более-менее удовлетворительные. И они ожидают, что в ближайшее время будет начата процедура о возможном переводе ее в Россию», - передает ТАСС слова Москальковой, которая отметила, что не удовлетворена тем, что американский суд не ограничился фактически отбытым наказанием.
Напомним, 26 апреля, суд Соединенных Штатов приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы и также одобрил депортацию в Бутиной в Россию после отбытия срока приговора. Девушка должна вернуться в Россию примерно в ноябре этого года, поскольку ей зачтутся 9 месяцев, которые она провела в американской тюрьме в ожидании приговора.
Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.
ИСТОЧНИК KP.RU