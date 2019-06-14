СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-14T13:16:26+03:00

Переговоры о депортации Бутиной в Россию могут начаться в ближайшее время Фото: EAST NEWS

Ранее сообщалось, что россиянка сможет вернуться на родину примерно в ноябре этого года [видео]

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Переговоры о депортации в Россию осужденной в США за шпионаж Марии Бутиной могут начаться в ближайшее время. Соответствующие заявление сделала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова со ссылкой на отца и адвоката осужденной россиянки.

«Как говорит ее адвокат и отец, с которым я нахожусь на связи, условия более-менее удовлетворительные. И они ожидают, что в ближайшее время будет начата процедура о возможном переводе ее в Россию», - передает ТАСС слова Москальковой, которая отметила, что не удовлетворена тем, что американский суд не ограничился фактически отбытым наказанием.

Напомним, 26 апреля, суд Соединенных Штатов приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы и также одобрил депортацию в Бутиной в Россию после отбытия срока приговора. Девушка должна вернуться в Россию примерно в ноябре этого года, поскольку ей зачтутся 9 месяцев, которые она провела в американской тюрьме в ожидании приговора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706321" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU