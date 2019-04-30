Бутина сообщила о возможной подаче апелляции
Приговоренная в США к 18 месяцев тюрьмы обвиненная в шпионаже в пользу РФ Мария Бутина рассматривает вопрос о подачи апелляции, об этом она сообщила в ходе телефонной пресс-конференции во вторник, 30 апреля.
«Мы рассматриваем вопрос направления апелляции», - сказала Бутина.
Ранее адвокат россиянки Роберт Дрисколл назвал приговор «достойным сожаления», однако он отметил, что защита вынуждена смериться с таким решением суда. По его словам, на процесс апелляции приговора уйдет больше времени, чем оставшийся срок заключения.
Дрисколл также сообщил, что Бутина вернется в Россию примерно в ноябре этого года, поскольку ей зачтутся 9 месяцев, которые она провела в американской тюрьме в ожидании приговора.
На прошедшей пресс-конференции Бутина также ответила на вопрос корреспондента "Комсомольской правды", что в США она всегда говорила о необходимости мира между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Судья заявил, что нарушение, в котором созналась россиянка, является серьезным и ставит под угрозу национальную безопасность США.
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Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.
ИСТОЧНИК KP.RU