Бутина сообщила о возможной подаче апелляции

СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-30T18:44:44+03:00

Ранее защита приговоренной к 18 месяцев тюрьмы россиянки сообщала, что на процесс оспаривания решения американского суда уйдет слишком много времени [видео]

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Приговоренная в США к 18 месяцев тюрьмы обвиненная в шпионаже в пользу РФ Мария Бутина рассматривает вопрос о подачи апелляции, об этом она сообщила в ходе телефонной пресс-конференции во вторник, 30 апреля.

«Мы рассматриваем вопрос направления апелляции», - сказала Бутина.

Ранее адвокат россиянки Роберт Дрисколл назвал приговор «достойным сожаления», однако он отметил, что защита вынуждена смериться с таким решением суда. По его словам, на процесс апелляции приговора уйдет больше времени, чем оставшийся срок заключения.

Дрисколл также сообщил, что Бутина вернется в Россию примерно в ноябре этого года, поскольку ей зачтутся 9 месяцев, которые она провела в американской тюрьме в ожидании приговора.

На прошедшей пресс-конференции Бутина также ответила на вопрос корреспондента "Комсомольской правды", что в США она всегда говорила о необходимости мира между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Судья заявил, что нарушение, в котором созналась россиянка, является серьезным и ставит под угрозу национальную безопасность США.

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Американская пресса цитирует министерство юстиции:

«Работала по указанию высокопоставленного чиновника в российском правительстве», «агента России в США», «влияние в американской политике с целью продвижения интересов Российской Федерации». (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706321" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU