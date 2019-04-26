2019-04-26T18:45:54+03:00
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

После отбытия наказания ее депортируют на родину
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмыСуд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмыФото: EAST NEWS
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В пятницу, 26 апреля, суд Соединенных Штатов приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, обвиняемую в шпионаже в пользу России и в незаконной работе на правительство РФ. При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Судья заявил, что нарушение, в котором созналась Бутина, является серьезным и ставит под угрозу национальную безопасность США. Однако прокурор Эрик Кеннерсон сказал, что россиянка заслуживает снисхождения.

«Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием», - сказал прокурор на заседании суда.

Американский суд также одобрил депортацию в Бутиной в Россию после отбытия срока приговора.

По словам Бутиной, она сожалеет, что ее действия нанесли ущерб российско-американским отношениям.

Напомним, что ранее Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, сознавшись в участии в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам.

Она сообщила, что действовала под руководством российского чиновника, не назвав его имени. Как утверждают американские СМИ, речь идет о бывшем зампреде Центробанка России Александре Торшине.

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Американская пресса цитирует министерство юстиции:

«Работала по указанию высокопоставленного чиновника в российском правительстве», «агента России в США», «влияние в американской политике с целью продвижения интересов Российской Федерации». (подробности)

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29-летняя россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре против США. Речь идет о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает телеканал CNN. Сегодня обвиняемую доставили на очередное заседание в федеральном суде, где она признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Бутина подтвердила, что участвовала в сговоре на протяжении трех лет - с 2015 по 2018 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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