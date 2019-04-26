Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

СЕГОДНЯ 18:15 2019-04-26T18:45:54+03:00

После отбытия наказания ее депортируют на родину

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В пятницу, 26 апреля, суд Соединенных Штатов приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, обвиняемую в шпионаже в пользу России и в незаконной работе на правительство РФ. При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Судья заявил, что нарушение, в котором созналась Бутина, является серьезным и ставит под угрозу национальную безопасность США. Однако прокурор Эрик Кеннерсон сказал, что россиянка заслуживает снисхождения.

«Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием», - сказал прокурор на заседании суда.

Американский суд также одобрил депортацию в Бутиной в Россию после отбытия срока приговора.

По словам Бутиной, она сожалеет, что ее действия нанесли ущерб российско-американским отношениям.

Напомним, что ранее Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, сознавшись в участии в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам.

Она сообщила, что действовала под руководством российского чиновника, не назвав его имени. Как утверждают американские СМИ, речь идет о бывшем зампреде Центробанка России Александре Торшине.

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ИСТОЧНИК KP.RU