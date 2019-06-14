Патриарх Кирилл призвал извлечь урок из конфликта вокруг храма в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-14T13:59:09+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уверен, что конфликта вокруг строительства храма в сквере Екатеринбурга можно было избежать, если бы людям наглядно представили будущий проект. Об этом он заявил в пятницу, 14 июня, на заседании Высшего церковного совета в Москве.

«Строительство храмов никак не должно становиться предметом борьбы, в том числе политической", - отметил патриарх. Кроме того, он подчеркнул, что в конфликте вокруг храма присутствовало "политическое измерение".

По мнению патриарха Кирилла, идея построить храм в этом месте была "совершенно логична". Он "глубоко убежден, что все эти идеи необходимо было представить визуально - не просто ставить заборчик, а разместить на нем виды всего того, что здесь будет построено".

Напомним, как ранее писал kp.ru, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. В результате с учетом общественного мнения и массовых предложений, в том числе президента России Владимира Путина, в городе в настоящее время работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.

ИСТОЧНИК KP.RU