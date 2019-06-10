"Екатеринбургский майдан": Епархия отнимает у горожан сквер, а Запад не дает поставить храм. Расследование Ульяны Скойбеды

Я иду по зеленому газону, на котором две недели назад хипстеры в сатанинских майках с перевернутыми крестами перетягивали забор с молодчиками в православных наколках, через слово поминающих женщин с низкой социальной ответственностью: «Я здесь, <слово, созвучное со словом «глядь»>, за Храм стою, чтобы тебе, <глядь>, на будущее… духовность…».

Секции забора, отбитые у «поборников духовности», хипстеры топили в Исети или толпой прыгали на железяках, выкрикивая: «Кто не скачет, тот за храм!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713745" frameborder="0"></iframe> "Екатеринбургский майдан". Расследование Ульяны Скойбеды.

В "Екатеринбургском майдане" не так просто было понять, за кого тыФото: Алексей БУЛАТОВ

«Хто не скаче, той москаль!», - ахнули интернет-пользователи, узнав русофобскую речевку киевского майдана. В 2014-м невозможно было представить, что хоть один русский повторит этот оскорбительный стишок: и вот нашлось полсотни дурачков - в Екатеринбурге.

Послания противников строительства храмаФото: Алексей БУЛАТОВ

Массовые протесты начались после того, как в ночь на 13 мая в сквере на берегу городского пруда установили забор для строительства Соборного Храма Екатеринбурга: проект прошел все согласования, несмотря на постоянные уличные акции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708707" frameborder="0"></iframe> Снос забора в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.Молодежь смяла и выкинула несколько пролетов в Городской прудАлексей БУЛАТОВ

Винтить «заскверников» отправили ОМОН; главный редактор сети городских порталов «Херст Шкулев Медиа» (материнская компания - Hearst Corporation, Нью-Йорк) Ринат Низамов вел стрим с криками: «Я за сквер!», - люди в сети с пеной у рта доказывали друг другу:

- Нет там никакого сквера, это вытоптанный бомжами пустырь! Верующих девять лет гоняют по городу: не дали построить Храм на историческом месте, на площади, потом на насыпном острове на пруду, и, наконец, на берегу - каждый раз протесты! Совесть у вас есть? Дайте православным место!

Противники бодро отвечали:

- Потому что православные девять лет пытаются влезть на занятую чужую территорию: на площади и на пруду уже стоят любимые всем городом памятники, а сквер - последний кусок зелени в районе! Представьте, что в вашу квартиру пытаются вселиться: сначала в ванную, потом в кухню и, наконец, в гостиную - и обижаются, что вы против!

Пикантная деталь: собор решили подарить городу два православных олигарха, один из которых, два года назад, несмотря на ожесточенное сопротивление населения, построил под Челябинском ГОК: предприятие, грозящее убить остатки экологии. Тогда митингующих так же мутузили чоповцы в черной форме, и жители озлобились: «В который раз богатым наплевать на наше мнение».

В Свердловскую область уже подтягивались радикалы из соседних регионов, в полицию полетели бутылки с жидкостью для розжига (информация с закрытого совещания штаба правоохранительных органов), в сквере у протестующих - по закону майдана - внезапно появилась звукоусиливающая аппаратура, бесплатная пицца на всех и дева, играющая на виолончели…

Ситуацию спас президент Путин, потребовавший изучить и учесть мнение населения: вакханалия остановилась, забор убрали.

А я отправилась узнавать, что же так взбесило жителей Урала и настроило их против церкви.

ТРИ НЕУДАЧНЫХ МЕСТА

Цветущие гигантскими цветами яблони, под ними - 16-летние девочки: фотографируются, подняв вверх указательный и средний пальцы знаком «V»:

- Против храма! Потому что, блин… нельзя так!

Цветущие гигантскими цветами яблони, под ними - 16-летние девочки: фотографируются, подняв вверх указательный и средний пальцы знаком «V».Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Действительно, так врать нельзя. Пропагандисты, разоблачая «Оранжевую революцию на Урале», в угаре написали, что место будущей стройки - заброшенный безлюдный кусок земли на задворках, где все стены обрисованы граффити, и «жители ставят на этом пустыре машины».

По факту: прямо через дорогу от «заброшенного куска земли» - правительство Свердловской области и областное Заксобрание, то есть это - самый сладкий центр, «центрее» не бывает.

Стены и правда обрисованы граффити, но прямо через дорогу от сквера - Заксобрание Свердловской области...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Представьте, что церковь пытаются всунуть в Александровский сад возле Кремлевской стены: аналогия будет полной, в том числе и по количеству деревьев.

А это - правительство (небоскрёб за целующейся парочкой). То есть, это - самый сладкий центр.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Чтобы два раза не вставать: предыдущие предлагаемые места постройки - в нескольких стах метрах отсюда, то есть, все это - один пятачок. На первом, историческом, где до 1930 года стоял взорванный большевиками собор, теперь площадь Труда, конструктивистское здание обкома и фонтан «Каменный цветок» в стиле Бажова, но с серпом и молотом. Возвращать туда храм - значит, убирать фонтан, то есть, оскорбить всех, кому дорого советское прошлое.

Чтобы два раза не вставать: предыдущие места постройки - в нескольких стах метрах, то есть, все это - один пятачок. На первом, историческом, сейчас площадь Труда, конструктивистское здание обкома и фонтан «Каменный цветок».Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Храм-на-воде (вторая попытка), как нарочно, был спроектирован на стрелке возле построенного в виде «кораблика» вышки исторического стадиона «Динамо», которая не только стоит в очереди на включение в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, но просто является символом города.

Храм-на-воде (вторая попытка), как нарочно, был спроектирован на стрелке возле построенного в виде «кораблика» вышки стадиона «Динамо», который не только стоит в очереди на внесение в список наследия ЮНЕСКО, но и является символом города.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Терять произведение искусства ради новодела неизвестного качества?

Реально жалко.

Я не житель Екатеринбурга, я всего лишь несколько раз была здесь в командировке, но даже я была бы резко против.

ЛИЦА ПРОТЕСТА

По скверу меня водит смм-щица (специалист по продвижению всего, чего заказчик скажет, в соцсетях) Елена Бикташева, которая еще в марте писала в «КП», что в Екатеринбурге назревает гражданское противостояние и просила «приехать защитить от православных сквер»...

По скверу меня водит смм-щица Елена Бикташева, которая ещё в марте писала в «КП», что в Екатеринбурге назревает гражданское противостояние и просила «приехать защитить от православных сквер»...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Спрашиваю Елену:

- Один из аргументов противников застройки: Екатеринбург - на предпоследнем месте в стране по экологии: по каким показателям? Почему защитники сквера не участвовали в электронном обсуждении проекта, который проводила мэрия: три тысячи человек высказались «за» и только двести - «против»?

Бикташева не может ответить: она просто по команде приходила на акции, взявшись за руки с другими активистами, «обнимала» пруд и сквер и думала, что это подействует. Мест для застройки в городе-миллионнике - хоть отбавляй: бери любой недострой, любой пустырь на месте снесенного завода.

Бикташева просто по команде приходила на акции, «обнимала» пруд, а потом сквер, и думала, что это подействует.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Самый близкий пример - вот, - женщина показывает на здание с пустыми глазницами окон прямо через дорогу от сквера, в одном ряду с Заксобранием.

Это тот самый недострой, на месте которого один из олигархов-благотворителей собирается строить 30-этажный многофункциональный центр с парковкой и спа, то есть, территория уже в собственности застройщика. Ну, и зачем он решил отнять у горожан любимую площадку отдыха?

Так мог выглядеть Храм-на-Воде. Фото: Минстрой Свердловской области

Организатор протестов, создатель группы в ФБ «Парки и скверы» Анна Балтина (в миру руководитель детского хора в городе Березовском Свердловской области), напротив, встречаться с «КП» отказалась: сказала, что у нее и так проблемы, ее таскают в правоохранительные органы. В борьбе Анне помогали «Ельцин-центр» и штаб Навального в Екатеринбурге: они перепостили сообщение «Парков и скверов» типа: «Все идем гулять в сквер, берем с собой зонтики и хорошее настроение».

Это тот самый недострой через дорогу от сквера, на месте которого один из олигархов-благотворителей собирается строить 30-этажный МФЦ с парковкой и спа. Ну, вот, и ставил бы Храм здесь! Зачем отнимать у людей намоленное место отдыха?Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Собственно, протест начался с того, что сестра Балтиной Алена Смышляева повалила секцию забора и влезла в сквере на дерево:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/713706" frameborder="0"></iframe> Девушка показывает, как пряталась от росгвардейцев.

- Внизу чоповцы и росгвардейцы с автоматами: «Девушка, слезайте!», - а я им: «Оой, какие симпатичные... А что, в России запрещено сидеть на деревьях? Я на этой яблоне всегда пою народные песни», - и завожу: «Се-елезня я любила, молодого хвалила…».

Организатору протестов Анне Балтиной в ее борьбе помогал штаб Навального и «Ельцин-центр».Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В общем, Алену стаскивали за ногу, ей присудили штраф по статье «Хулиганское проникновение на охраняемую территорию».

- Это была туса, - говорит журналист Данил Свечков, - девчонки подбегали, с хохотом выхватывали из-под забора легкие защитные блоки, откидывали в сторону и убегали!

Протест начался с того, что сестра Балтиной Алена Смышляева повалила секцию забора и залезла на дерево.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Это было страшно, - говорит бизнес-вумен Мария, - ОМОН разгонял протестующих спецсредствами: направленным светом фонарей, люди договорились и разом принялись светить полиции в глаза в ответ. Я поняла: это пипец…

Бывший редактор «КП-Екатеринбург» Марина Рощина:

- Потрясло, когда охраняющие стройплощадку спортивные ребята подняли руки в нацистском жесте и начали скандировать: «Мы-за-храм!». Я сразу поняла, против кого я и с кем…

Бывший редактор «КП»-Екатеринбург» Марина Рощина: «Я видела, как спортсмены поднимают руку в фашистском приветствии».Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Все, с кем я разговариваю в сквере, улыбаются, и улыбаются сидящие на траве под деревьями. Ощущение счастья и даже эйфории - настроение победившего майдана, о нем рассказывают все, кто был в Киеве, его ни с чем не спутать.

Все, с кем я разговариваю в сквере, улыбаются.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

По косой аллейке идет священник в облачении, он тоже улыбается, это непроизвольно. Через минуту батюшка сцепляется с человеком, продающим с машины кофе: каждый говорит, что у другого – черти в глазах. На другом берегу Исети огромными буквами написано: «Кто мы, откуда, куда мы идем?».

По косой аллейке идёт священник. Он тоже улыбается.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

На доме на другом берегу Исети написано: «Кто мы, откуда, куда мы идём?».Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ЗИГУЮЩИЕ СПОРТСМЕНЫ?

- Я не зиговал, - говорит президент Академии единоборств РМК («Русской медной компании») Иван Штырков.

Академия - это те самые спортсмены, которые разгоняли протестующих со стройплощадки и поддерживали ЧОП «РМК-Безопасность», охранявший стройплощадку. Именно их называли в прессе «гопниками-титушками», «частной армией» и «боксерами-головорезами».

Академия РМК - частный дворец спорта.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Теперь Академия говорит, что каждое слово неправда: звезду смешанных единоборств, медийное лицо Ивана Штыркова просто узнали, а на деле весь Твиттер, портал Е1 и группы Вконтакте были полны призывов «приехать на бучу на сквере», и туда самотеком стекались со всего города (всего собрались до шести тысяч человек).

Здесь занимаются единоборствами взрослые и дети.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Штырков:

- Вечером после тренировки я зашел в группу спортсменов в интернете, до этого даже не знал, что поставили забор, и что его повалили, протестующие зашли на стройплощадку. У меня гражданская позиция: я за Храм в этом месте (ну, еще бы, если Иван руководит дворцом спорта РМК, одного из застройщиков. – Ред.). Я предложил бывшим со мной в раздевалке спортсменам поехать и посмотреть, нас было человек десять. Мы два часа стояли в сторонке и ждали, когда полиция начнет выполнять свои обязанности, но она просто снялась - и уехала. Бойцы ЧОПа, многих из которых я знаю лично, они тренируются у нас, остались одни против толпы, они стояли спиной к <установленной на месте будущего строительства> палатке, а протестующие водили вокруг них хороводы… Ну, это же просто 17-й век, жутью повеяло…

Дальше показания разнятся: Иван говорит, что сам, один, отправился на стройплощадку, очевидцы - что он возглавлял колонну в сто человек. Все вместе они на руках вынесли посторонних с территории и держали периметр. Никого не били, но вели с толпой богословские диспуты (как это происходило, см. в начале текста).

Президент Академии единоборств РМК Иван ШтырковФото: Ульяна СКОЙБЕДА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАСТРОЙЩИКА

- Мы были, конечно, впечатлены тем, что люди могут снести законно установленный забор, - говорит глава созданного УГМК («Уральской горно-металлургической компанией») и РМК («Русской медной компанией») «Фонда Святой Екатерины» Александр Андреев. Он правая рука хозяина РМК Алтушкина и первый воцерковленный человек в этой истории: до сих пор все, включая главного спортсмена Штыркова, уклончиво отвечали, что «Религия это интимная вещь», «Хожу в церковь, но реже, чем хотелось бы», - а Андреев без уверток сказал, что исповедуется и причащается.

Глава «Фонда Святой Екатерины» Александр Андреев: «Мы были, конечно, впечатлены тем, что люди могут снести законно установленный забор». Фото: из архива Александра Андреева.

Про самого Алтушкина известно, что с середины 90-х бизнесмен входит во все дела епархии: содержит Новотихвинский женский монастырь, открыл при нем благотворительную столовую для бедных, восстановил Храм Успения Пресвятой Богородицы, отстроил храмы Верхотурья и другие; в 1999-м году активно участвовал в кампании против правящего архиерея епископа Никона, которого обвинили в гомосексуализме: православные тогда выходили на митинги с голубыми шариками – и ровно с такими же, весной 2019-го, молились на сквере.

Православные олигархи Андрей Козицын (УГМК) и Игорь Алтушкин (РМК) решили, на свою голову, сделать городу подарок.

Андреев говорит «КП», что моральное состояние верующих подавленное: дважды из-за протестов им приходилось менять место постройки, и это, последнее, они и так видели как компромисс. Что поджимают сроки: любая новая площадка - это год согласований и экспертиз, а Храм должен быть готов к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга, поэтому желательно все-таки выбрать одну из трех: историческая площадь, пруд, сквер. Что после слов президента ему позвонили лично инвесторы и сказали: «Ставим на паузу». Что Алтушкин с Козицыным (вторым олигархом, хозяином УГМК) всегда были готовы к дискуссии, но кто гарантирует, что ситуация не повторится на любом новом месте?

- Святая Екатерина - Великомученица, и мы проходим мучения, - грустно говорит Андреев. - Но есть и положительный момент: теперь о Храме узнали все! Он укоренился в каждой голове, он уже есть! Ко мне люди на улице подходят, мне продавщица в магазине говорит: «Саша! Давай у меня во дворе построим!».

Я спрашиваю: как Александр думает, почему у протестующих получилось? В Челябинске у протестующих против ГОКа - не получилось. В Шиесе - не получилось. В 2012-м жители подмосковного Жуковского протестовали против вырубки Цаговского леса: как чоповцы гоняли там несогласных, никакому Екатеринбургу и не снилось!

Но о Жуковском никто здесь не слышал, а уральцы - такие нежные: власти уже и церковь не могут по своему усмотрению поставить! Когда в столице восстанавливали Храм Христа Спасителя, что-то я не помню, чтобы москвичей, вообще, спрашивали. В чем разница?

Андреев молчит. Потом неуверенно говорит:

- Потому что полиция, вместо того, чтобы охранять стройплощадку, допустила столкновения между гражданами… А вы как считаете?

Мне хочется сплюнуть:

- Потому что у вас нашелся неотстроенный медиаресурс, который поддержал протестующих.

АМЕРИКАНСКИЙ ПОРТАЛ

Главный редактор сети городских порталов, несколько лет назад выкупленных российской «дочкой» американской компании Hearst Corporation, буквально организовал массовые беспорядки 13 мая:

- Мы быстро кинули клич, и уже в семь вечера здесь были сотни, - чистосердечно проболтался Ринат Низамов в эфире телеканала «Дождь». Про визги в эфире и стрим, привлекший к маленькому частному конфликту внимание всей страны, я уже говорила.

Когда-то Ринат Низамов работал в «КП». А теперь собирает сотни людей против Храма.Фото: Дмитрий СТЕШИН

И дело не в том, что журналист не имеет право на гражданскую позицию - имеет, еще как! - а в том, что Низамов брал у застройщика деньги. Несколько лет назад он придумал «Народную премию Е1»: пользователи портала «Екатеринбург онлайн» голосовали за лучший городской магазин, лучшую парикмахерскую - и те получали денежные призы.

А средства Ринат брал у «Русской медной компании», представитель «Фонда Святой Екатерины» мне это подтвердил.

И приз Е1 «За лучший салон красоты» в 2018-м году вручал Иван Штырков - тот самый предводитель спортсменов, которых Низамов назвал в ФБ «ручными головорезами-боксерами» (пост о фейсбучных активистах, которые вынырнут из Интернета под ковши экскаваторов, а православные олигархи отдадут приказ казакам защищать будущий храм нагайками, Е-1 опубликовал в марте, на опережение).

В общем, такая журналистская этика мне недоступна.

- Мы потрясены предательством, - на условиях анонимности сказал мне представитель фонда, - ведь мы же вступили с ним в партнерские отношения. И эти крики во время прямого эфира: «Ааа! Я вижу кровь!!!», - да если бы там пролилась хоть капля, на теме православного Храма можно было бы ставить крест! Мы сразу ставили сотрудникам условие: никакого насилия. Как же он может выдавать такое в эфир?

Я хорошо понимаю эти чувства: когда Ринат работал в «Комсомолке», он с придыханием рассказывал, что о Скойбеде ему говорили еще на лекциях в университете, а, уволившись, стал мелко пакостить: выкладывать в общий доступ мои посты, предназначенные для друзей, снабжая нелицеприятными комментариями.

Такой человек.

Пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «КП», что по факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело; останется оно фикцией или будет полноценно расследовано, зависит от политической воли.

Честно говоря, доверия Следственному комитету по Свердловской области у меня нет: до сих пор они сливали все уголовные дела, о которых я писала. О бандитской группировке, убивавшей наркоманов и ворующей наркотики из наркопритонов, о мошеннической группировке, обворовавшей под видом реставрации церковь. Дело о перестрелке местных жителей с приезжими бандитами в деревне Сагра расследовали строго наоборот: посадили не тех, кто стрелял, а тех, в кого стреляли...

Но так-то у следствия много работы: например, надо выяснить, кто в традиционно бандитском городе, в ситуации гражданского противостояния - всю весну в сквере шли многотысячные митинги активных горожан и многотысячные молебны - дал команду на уход полиции.

И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ МАЙДАНА

- В Киеве, - говорит свердловский специалист по кризисному PR Евгений Ющук, - майдан начали не западные спецслужбы, как у нас привыкли думать. Это была мелкая местечковая разборка между главой администрации президента Януковича Левочкиным и министром внутренних дел Захарченко, который хотел сесть в его, Левочкина, кресло. Они не хотели валить Януковича: они хотели занять возле него место получше! В итоге, Левочкин дал заму Захарченко немножко денег, и тот подставил шефа, отправил «Беркут» отлупить митингующих на площади студентов... Точно также и у нас Ананьев занес «Паркам и скверам», и девица Смышляева залезла на дерево!

Свердловский специалист по кризисному PR Евгений Ющук уверен: это был майдан.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Валерий Ананьев - третий олигарх в этой истории, глава «Атомстройкомплекса», в просторечии «Атома»: когда-то он и Козицын (УГМК) вместе строили небоскреб Opera Tower, проект обанкротился, УГМК по Арбитражу получил с «Атома» деньги.

- С этого момента любые проекты Козицына получают отпор Ананьева. Пример: два года назад УГМК сносила в Екатеринбурге недостроенную телебашню, и возник вдруг огромный скандал, горожане протестовали, Ананьев заявлял, что арену, которую Козицын собирается построить на месте башни, строить здесь не надо, и, в частности, на телебашне появились буквы лазерного шоу: «Не сносите меня, я живая». Откуда луч идет, не видно. Тогда ребята из УГМК дрона запустили, увидели: бегает человек по крыше элитного жилого комплекса «Артек»; комплекс «атомовский» (принадлежащий «Атомстройкомплексу». - Ред.), просто так доступ туда не получишь! Позвонили в полицию, сказали: «Человек хочет совершить суицид!». Полицейские сняли оператора и лазерную установку с крыши: оказалось, что она особо мощная, таких пять на всю Россию… Прямой заказ «Атома» не доказали (просто комплекс принадлежит им), но E1 лупил по три заметки в день. Например, у нас был штурм заминированной башни: мы ее должны были снести взрывом, и вот накануне группа «энтузиастов» напала на охрану и прорвалась наверх, охранники сорвали с них рюкзаки: внутри был запас еды - они собирались сидеть на башне живым щитом, а еще солидол и колючая проволока. Солидолом думали мазать ступени, колючей проволокой обматывать их, чтобы Росгвардия не могла подняться. Они перерезали цепи подрыва, избили охрану, наконец! А Е1 делал из этих боевиков героев. И дали им мелкий штраф, что-то вроде «проникновения на охраняемый объект...

Да, интересная картина вырисовывается. Анна Балтина («Парки и скверы») не скрывала, что получала гранты на борьбу за зеленые насаждения от «Атомстройкомплекса», причем начинала ее именно в точке конфликтного сквера. Е1, я думаю, искренне за любой «кипешь». Мне рассказывали характерную историю: ублюдок на машине намеренно сбил полицейского, протащил десяток метров - а Е1 к этому случаю дал заголовок: «Житель Екатеринбурга прокатил копа на капоте»....

ТЕОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ

- У нас область 20 лет гавкалась с городом, - объясняет Ющук, - это было и при Росселе и Чернецком, легендарных губернаторе и мэре, и при всех преемниках. В итоге талантливые пиарщики и СМИ разделились на две группы, каждая своими прикрывалась от ответственности. Мэрия у нас долго финансировала либеральную оппозицию: причем это делал не мэр, а бывший вице-мэр Тунгусов, ныне просто миллиардер, которого из Москвы и не видно, это слишком мелкий чиновник. Из Москвы видно губернатора, и видно, что область все время бурлит: то «Справедливая Россия» победит на выборах в 2011-м, то белоленточные протесты на площади-пруду-сквере с криками: «Бога нет!». Москва снимает губернатора - так в 11-м сняли Мишарина - а конфликт никуда не уходит, потому что он системный: у города-миллионника есть собственные политические амбиции, собственные большие доходы, собственный пул СМИ. Новый губернатор год въезжает в ситуацию - как только понимает, что к чему, его тоже начинают валить: город защищает свои активы… Единственное, после 14-го года впрямую финансировать либералов и западные

НКО стало опасно, ну, так они на экологов переключились!

- По сути, вы разрабатываете сейчас теорию революции, - подытоживаю я. - Революция всегда начинается с глупости, с мелочи: в Петербург не завезли хлеба. Революция возможна там, где существует раскол элит: Николая Второго ненавидели даже Романовы, которые желали посадить на трон его дядю, Николая Николаевича... От себя добавлю: революция случается там, где существует реальная задевающая людей проблема: долгое падение уровня жизни на Украине... Я разговаривала с многими жителями Екатеринбурга: они оскорблены тем, что храм пытаются поставить в неподходящем месте без обсуждения с ними, и это никакие не белоленточники…

- В Киеве была революция гидности, то есть достоинства, - напоминает Ющук. - Здесь точная калька: нас не спросили.

Люди в Екатеринбурге обозлены не на церковь, а на власти, которые вырубили массу скверов. Например, у Пассажа: обещали высадить новые деревья, а вместо этого поставили странные ржавые коробки.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Но вы сказали, что западного участия в организации Киевского майдана не было, а мы же знаем…

- А западный капитал всегда присоединяется потом, к готовой революционной ситуации. И тогда появляются неизвестные снайперы неизвестной спецслужбы на крышах зданий. И в толпе возникают боевики с фаерами в балаклавах: они не имеют никакого отношения к людям, которые искренне вышли за свои права - они прячутся за их спинами. Выскакивают, проводят силовые акции, снова скрываются… Заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев однажды при мне перечислил фазы майдана: первая - под любым предлогом вывести на улицу людей. Под любым: побили детей, мы за сквер - потом, в течении дня, лозунги меняются: «За сквер», - «Против Храма», - «Против губернатора», - «Против верховной власти». Потом этих людей надо удержать: бесплатными концертами, едой - помните? Пицца в сквере на всех - и палаточными городками. Поэтому палаточные городки протестующих во всем мире сносятся сразу, иначе люди начинают их рьяно защищать - и это вторая фаза, столкновения с полицией. А дальше следует сакральная жертва, и ситуация становится необратимой. В Екатеринбурге в сквере уже ставили палатки.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Почему церковь берет общее, то есть, чужое, и где здесь справедливость

В екатеринбургском конфликте непросто определиться, за кого ты. Я точно не за Низамова, который потирает ручки: «Идейная война вот-вот перерастет в вооруженный конфликт»! Я не за профессиональных провокаторов, раскручивающих майдан, кем бы они ни были: бывшими замами мэров, олигархами или экологами…

И точно за Бикташеву, которая любит сквер и хочет в нем гулять.

Меня все время мучила одна и та же мысль. С Екатеринбургом все понятно: Ананьев выясняет отношения с Козицыным, Тунгусов - с губернатором, СМИ с иностранным участием вносят свою лепту.

Но как быть тогда со всеми остальными городами?

В Челябинске Храм Святой Татианы пытаются втиснуть в Студенческий сквер напротив университета, происходят студенческие волнения.

В Красноярске активные горожане много лет яростно протестуют против Храма на набережной, после событий в Екатеринбурге власти от проекта отказываются.

В Москве штук пять точек такого протеста, ВЕЗДЕ храмы пытаются всунуть в парки, жители ругаются...

Что, мы все безбожники? Вдумчивый опрос протестующих в Екатеринбурга показал, что нет. Люди обозлены вообще не на церковь, а на власти, которые вырубили массу скверов. Люди, вообще, за Храм, просто не за счет своего жизненного пространства, ведь в городах всегда тесно.

Свободные места в центре – это всегда парки.

Конфликт неизбежен, потому что парки – они общие.

А православные в нашей стране, мягко так скажем, не все…

Взяла и позвонила священнику, с которым двадцать лет знакома. Для простоты назовем его отец N: священнослужителям запрещено давать комментарии прессе.

- А откуда у церкви деньги? – орал на меня священник. – Мы существуем только за счет паствы, у нас есть средства, чтобы существовать, а не жировать! Знаете, почему многие батюшки молчат, не выступают за новый Храм? Да, потому что паства туда уйдет, доходы упадут, а мне же надо – вот, я глава прихода, - зарплату всем служителям заплатить, на уровень инфляции ее индексировать, чтобы хотя бы в самый захудалый уголок Крыма люди могли в отпуск семью вывести! Без благотворителя, только на средства церкви ничего построить невозможно, - они мизерны.

- У Храма Святой Екатерины богатейшие благотворители, Козицын и Алтушкин. Почему они не могут выкупить ветхое здание в центре и построить Храм на этой земле, не обкладывая горожан уплотнительной застройкой? У Козицына, наконец, уже выкуплен недострой возле спорного сквера, где он собирается строить 30-этажный небоскреб, - идеальное место!

- Мы не можем заставить инвесторов отдать свои земли! Они согласились дать три миллиарда на постройку. Облагородить набережную. Отреставрировать даже театр Драмы, перед которым расположен сквер. Это – дураками надо быть, чтобы потерять таких инвесторов! Регионы бьются за инвесторов! А сейчас инвесторы не хотят ничего, это я вам из первых рук говорю. Они согласны либо здесь, либо нигде....

Вот это поворот…

Значит, впереди эскалация конфликта.

Мэрия обнародовала новый список мест для Храма, в нем снова есть пруд и сквер. Значит, впереди эскалация конфликта.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я спрашиваю:

- Но вы же понимаете, что сама ситуация порочна? Если вы не покупаете место, а занимаете чужое, всегда будут недовольные? У вас конфликты во многих городах!

- Мы рассматриваем ситуацию так. Вы когда-то купили землю. Пришли бандиты, вас отволокли в каталажку, дали 40 лет лагерей, ваш дом снесли, поставили фонтан. Вы вышли и просите (уже не бандитов конечно, а сменившую их нормальную власть): «Хорошо, родовое место занято, но дайте тогда другое!», - справедливо это или нет? Ситуация ровно такая, мы прямые наследники репрессированных большевиками священников!

Справедливо ли? Возможно.

Но тогда возвращайте людям все, что они потеряли в 1991-м: работу, советские вклады, порезанные на металлолом заводы… А то - какая-то избирательная справедливость.

P.S. Когда материал готовился к печати, мэрия Екатеринбурга опубликовала итоговые места для Храма: их шесть, две из трех вызвавшие народный гнев площадки - пруд, сквер - снова в списке.

Бог есть любовь. Граффити возле сквера.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

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