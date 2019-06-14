Британский спецназ намерен переориентироваться на борьбу с Россией

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-14T14:23:48+03:00

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Военачальники Соединенного Королевства считают, что с приближением разгрома террористов «Исламского государства»* в Сирии и Ираке существует необходимость использования британского спецназа для противодействия России и другим государствам. Об этом говорится в обновленной «Концепции специальных операций», которую вскоре должны рассмотреть министры страны.

«Директор сил специального назначения разработал секретный план под названием "Концепция специальных операций", который в ближайшее время будет рассмотрен министрами», - сообщает The Guardian, отмечая, что Россия должна стать одной из целей спецназа и это связано с «делом Скрипалей».

Ранее после информации о том, что следователи Великобритании подозревают в причастности к «делу Скрипалей» еще нескольких лиц, МИД РФ потребовал от британских властей соблюдения международных правовых обязательств и предоставления исчерпывающей данных по расследования инцидента в Солсбери. Также посольство России направило в дипведомство Великобритании новую ноту с просьбой прокомментировать поступившую информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU