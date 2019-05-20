Посольство России направит новую ноту в МИД Британии по «делу Скрипалей»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-20T16:47:32+03:00

Внешнеполитическое ведомство просит прокомментировать информацию о том, что следствие Британии подозревает еще насколько лиц в причастности к инциденту в Солсбери [видео]

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Посольство России направило в Министерство иностранных дел Соединенного Королевства новую ноту с просьбой прокомментировать информацию Guardian о том, что британские следователи подозревают в причастности к «делу Скрипалей» еще нескольких лиц.

«В связи с последней публикацией Guardian посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, назвавшего публикацию издания «вбросом».

Представитель дипмисии заявил, что 20 мая в Guardian был «опубликован очередной вброс», касающийся инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Он указывает на то, что издание опять ссылается на свидетельства «неких "анонимных источников, знакомых с ходом следствия"».

В конце февраля посольство России направило в британское Министерство иностранных дел очередную ноту и еще раз обратило внимание на «закрытый» сценарий, по которому ведется расследование «дела Скрипалей». В российском тогда МИД заявили о том, что Лондону есть что скрывать, указав на то, что Великобритания так и не ответила на официальные запросы Москвы и не предоставил России никакой достоверной информации по инциденту в Солсбери и Эймсбери.

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ИСТОЧНИК KP.RU