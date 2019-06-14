Украинский КС уличил бывшего президента в превышении полномочий

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-14T16:59:13+03:00

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Конституционный суд Украины (КСУ) пришел к выводу, что существующие у президента полномочия в области формирования Национальной комиссии не соответствуют букве закона. Этот орган осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"КСУ пришел к выводу, что полномочия главы государства и единого органа законодательной власти на Украине относительно формирования конкурсной комиссии, как и право президента Украины назначать членов комиссии и досрочно прекращать их полномочия, Конституцией Украины не предусмотрены", - говорится в сообщении.

Некоторые положения документа теперь официально признаны незаконными, но будут действовать вплоть до 31 декабря. В ином случае, считают в КСУ, это может стать серьезной прорехой в законодательстве о работе комиссии и даже может сделать невозможным ее функционирование. Напомним, обсудить этот вопрос в органе призвали 46 депутатов Рады.

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ИСТОЧНИК KP.RU